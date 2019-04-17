Игорь Артамонов встретился со студентами ЛГПУ

Временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Артамонов сегодня побывал в Липецком государственном педагогическом университете имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. Руководитель области осмотрел здание и аудитории вуза.

Началась интерактивная экскурсия с буфета во втором корпусе ЛГПУ, где Игорь Артамонов продегустировал несколько блюд из меню «настоящего студента», приготовленных на кухне университетского общежития. Затем врио главы региона познакомился с достижениями вуза и студенческим изданием «Вне границ». В аудитории инновационной педагогики имени К.А. Москаленко бойцы педагогических отрядов «Эллада» и «Акварель» рассказали о своей работе, а в хоровом зале лучшие академические голоса Института культуры и искусства ЛГПУ исполнили для гостя Шуберта.

После экскурсии Игорь Артамонов почти два часа общался со студентами в концертном зале университета. Разговор получился неформальным и затронул самые разные темы. Руководитель области особо подчеркнул, что вузы и школы региона нуждаются в серьезном обновлении материальной базы. «Современное оснащение образовательных организаций – это сегодня главное. Путь нелегкий, но мы вместе с федеральным центром будем добиваться увеличения финансирования, потому что это важно для образования нашей молодежи и для развития Липецкой области», - сказал Игорь Артамонов.

С руководителем региона юноши и девушки говорили о развитии туризма и цифровых технологий, обсуждали инновационные молодежные пространства и семейную политику областной власти, интересовались, что читает и как любит отдыхать глава региона, спрашивали совета, как добиться жизненного успеха.

«У нас большие планы, - подвел итог общению Игорь Артамонов. - Молодежь нужна нам, и мы будем создавать все условия для того, чтобы она не уезжала, чтобы было где учиться, работать и отдыхать. Давайте делать это вместе».

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.