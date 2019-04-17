В Липецкой области ремонтируются дороги и обновляется автобусный парк

Автобусный парк Липецкой области ждет масштабное обновление. В 2019 году в регионе появятся 197 новых автобусов. 50 машин закупят для Липецка, 37 автобусов будут курсировать на межмуниципальных маршрутах. В собственность 19-ти районов поступит 30 единиц подвижного состава. Также уже приобретены 30 автобусов для Ельца. Кроме того, частники приобретут 50 машин в течение года для перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам в Липецке. Они получат субсидии на компенсацию затрат в размере 20% от стоимости подвижного состава. На обновление общественного транспорта в 2019 году из областного бюджета выделено 846,3 млн. рублей. Об этом на заседании администрации Липецкой области сегодня рассказал руководитель управления дорог и транспорта Валентин Малахов.

Система безналичной оплаты и учета проезда в общественном транспорте региона должна перейти на новый технологический уровень. Пассажиры смогут рассчитаться за проезд не только транспортными, но и банковскими картами. А также мобильными устройствами, поддерживающими технологию бесконтактной оплаты.

Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов потребовал от руководителя управления через неделю доложить о том, когда в автобусах можно будет расплачиваться банковскими картами. Главы муниципалитетов в течение месяца должны подготовить подробную информацию по перевозчикам. Кто возит людей и в каком состоянии находится автопарк в каждом районе области.

Второй вопрос заседания касался ремонта дорог. Объем средств в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги» на региональных дорогах в 2019 году составит 2,1 млрд. рублей. Наиболее значимые объекты строительства и ремонта автодорог в областном центре - улица Космонавтов протяженностью 3,9 км и проспект Победы протяженностью 3,6 км, который планируют реконструировать до 31 октября 2020 года. Игорь Артамонов предложил уложиться с ремонтом в один год. Эту возможность рассмотрят эксперты. Также обсуждались претензионная работа с подрядчиками и текущий ремонт дорог ремонт, который планируется завершить к 1 мая.

Еще одной важной темой заседания стал анализ проведенной работы по проблеме обманутых дольщиков. Официально «проблемными» признаны 16 объектов долевого строительства, в которых заключено 2722 договора долевого участия. Еще по четырем объектам застройщиками нарушен срок исполнения обязательств перед долевиками – это 349 договоров. Решения по завершению строительства найдены в отношении 17 домов из 20. Также утвержден график встреч начальника управления строительства и архитектуры области Наиды Исматулаевой с участниками долевого строительства "проблемных" домов. Он размещен на официальном сайте Игоря Артамонова artamonovigor.ru.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.