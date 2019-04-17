Липецкие парламентарии увеличили соцподдержку медикам

Социальные темы были ведущими в работе прошедшей сессии Липецкого областного совета депутатов. Парламентариями приняты важные решения для медиков. Врачам государственных медучреждений в районах и фельдшерам скорой помощи более чем в два раза увеличены ежемесячные компенсации за наем (поднаем) жилья. Они дифференцированно возросли с 4 до 10-15 тысяч рублей, столько же теперь будут получать и медработники дефицитных специальностей в Липецке и Ельце.

Приятная новость и для выпускников медучилищ, которые начнут работать в государственных медучреждениях региона. Им увеличен размер единовременных выплат для улучшения бытовых условий – с 50 до 100 тысяч рублей. Они должны быть впервые трудоустроены (не менее чем на 1 ставку) на должности фельдшеров скорой медпомощи либо медсестер или медсестер-анестезиологов выездных бригад скорой помощи.

- Данные решения принимались с учетом мнения тех, кто работает на местах, в городах и селах, - отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин. - На реализацию законопроекта будет дополнительно направлено из областного бюджета около 19 миллионов рублей, и мы надеемся, что такая поддержка медиков сократит кадровый дефицит в липецком здравоохранении.

В ходе сессии депутаты утвердили и кандидатуры на присуждение областной премии родителям многодетных семей. В 2019 году размер премии вырос вдвое – с 50 до 100 тысяч рублей. Ежегодно денежное вознаграждение получают 25 семей, всего же с 2007 года областную премию получили 300 мам и пап.

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Парламентарии также выбрали кандидатуру на должность Уполномоченного по правам человека в Липецкой области. Им стала экс-сенатор Ираида Тихонова, и теперь необходимо согласование с Уполномоченным по правам человека в РФ.

Депутаты заслушали и приняли к сведению отчет начальника УМВД России по Липецкой области по итогам работы за 2018 год. Михаил Молоканов сообщил, что сложившийся в регионе уровень преступности (в том числе по тяжким и особо тяжким составам), существенно ниже, чем в среднем по России и ЦФО. В отчете зафиксирован и рост подростковой преступности - ситуация на особом контроле у депутатского корпуса. У липчан самый низкий в стране показатель по уровню опасений граждан стать жертвой преступлений.

Народные избранники установили и размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг. Они необходимы для расчета субсидий гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

На сессии парламентарии также одобрили кандидатуры работников соцслужбы для присвоения им почетных званий и решили ряд организационных вопросов.

Отвечая на вопросы журналистов о сегодняшних приоритетах работы парламента, его спикер Павел Путилин отметил, что «главное – продвижение области вперед, в ближайшие 5 лет увеличить доходы жителей на треть, снизить долю бедного населения».

После сессии, по случаю 25-летия регионального парламента, в большом зале администрации состоялось торжественное собрание, в котором участвовали депутаты разных созывов, коллеги парламентариев из различных ведомств. За заслуги и добросовестную работу Павел Путилин вручил ветеранам и действующим депутатам юбилейные медали и почетные грамоты. Собравшимся зачитали поздравление председателя Совета Федерации липецким парламентариям, в котором Валентина Матвиенко подчеркнула: «ваше трудолюбие, любовь к родному краю будут и впредь способствовать эффективному развитию региона».

Владимир КУЛИК. Фото автора.