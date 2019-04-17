2019-04-17T17:41:50+03:00
Общество

В Липецке и области забраковали 62 кг хлебобулочных изделий

На продукции не было маркировок и отсутствовали сопроводительные документы
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области проверили хлебобулочные изделияВ Липецкой области проверили хлебобулочные изделияФото: Юлия КЛЮЕВА
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Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в 1 квартале этого года проверили 38 предпринимателей, занимающихся произвоством, транспортировкой, хранением и реализации хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий. Специалисты устраивали как плановые, так и внеплановые проверки. Они исследовали 284 пробы изделий. Все они соответствовали физико-химическим и микробиологическим показателям. Нормативы по сожержанию загрязнителей химической природы не превышены. ГМО и радиоактивных веществ не обнаружено.

Нарушения требования санитарного законодательства выявлены на предприятиях по производству и обороту хлебобулочных изделий. Так, на продукции отсутствовали маркировки, а также документы, подтверждающих их качество и безопасность. Сроки годности не соблюдались. Торговый инвентарь не обрабатывался должным образом. работники не соблюдали правила личной гигиены.

Так, специалисты проверили 1 968 кг хлебобулочных изделий. 9 партий продукции забраковано и изъято. Это 62 кг некачественных и опасных изделий, 3,1% от проверенного. В основном, продукцию изымали из-за нарушения правил маркировки и отсутствия сопроводительных документов.

Вынесено 26 постановлений. Предпринимателей оштрафовали на общую сумму более 180 тыс. рублей. В управлении напомнили нормы потребления хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий. В год человек должен потреблять не более 96 кг в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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