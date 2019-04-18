2019-04-18T10:08:18+03:00
Общество

НЛМК поддержал творческий фестиваль школьников

В нем приняли участие 23 детские киностудии
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НЛМК поддержал VIII-й открытый фестиваль киновидеотворчества «30 кадров», который прошел в Липецке на базе центра технического творчества «Новолипецкий».

На фестиваль 23 детские киностудии представили более 40 работ в жанрах документального и игрового кино, мультипликации и видеоклипа. Жюри в составе представителей НЛМК, учебных заведений, департамента культуры и туризма администрации Липецка оценивало качество исполнения, актуальность темы и оригинальность замысла.

Церемония награждения лучших работ фестиваля прошла в областном центре культуры, народного творчества и кино. В номинации «Документальное кино» 1 место занял короткометражный фильм «Несломленный», который создало творческое объединение «Спектр» при лицее №44. В номинации «Игровое кино» одна из лучших работ была представлена творческой студией школы № 69 «Один день из жизни идеального девятиклассника». В номинации «Анимация» победителем стал мультфильм «Как бы чего не вышло», который создали на мультстудии «Аладдин». В номинации «Видеоклип» победителем стал клип «Воспоминание» студии экранного творчества «Джинн».

Гран–при фестиваля вручили студии экранного творчества «Джинн» за документальный фильм «Дело провизора Вяжлинского», в котором рассказывается об истории развития электрификации в Липецке.

С конкурсными работами участников фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: логотип.

ИСТОЧНИК KP.RU

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