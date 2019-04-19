Сергей Салогубов: Стараемся соответствовать требованиям времени

- Сергей Николаевич, с чего начинается история органов гостехнадзора, в том числе и в Липецкой области?

- 18 апреля 1958 года постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 425 было определено введение должностей государственных технических инспекторов в системе ремонтно-технологических станций. Именно поэтому в нашей стране эта дата и считается днем рождения органов гостехнадзора.

В нашем регионе датой создания службы считается 1 июля 1965 года. В это время были введены при отделе механизации и электрификации управления сельского хозяйства Липецкой области должности инженеров по гостехнадзору. Самостоятельным же органом исполнительной власти субъекта инспекция гостехнадзора Липецкой области является с ноября 2002 года.

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- Какие повседневные задачи решает инспекция гостехнадзора Липецкой области?

- В повседневной работе инспекция гостехнадзора Липецкой области занимается осуществлением регионального государственного надзора (контроля) в области технического состояния самоходных машин и других видов техники и предоставлением государственных услуг. Ежегодно сотрудники инспекции осуществляют более 5500 действий, связанных с регистрацией самоходных машин и прицепов к ним, проводят более 18 500 технических осмотров зарегистрированной техники, принимают около

150 экзаменов и выдают более 4000 удостоверений тракториста-машиниста на право управления самоходными машинами, выявляют более 1200 нарушений действующего законодательства. Проводят оценку технического состояния и определяют остаточный ресурс поднадзорных машин и оборудования, освидетельствование учебных учреждений, занимающихся подготовкой по профессиям, связанным с управлением самоходными машинами, на соответствие требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса, осуществляют выдачу бланков паспортов самоходных машин организациям - изготовителям поднадзорной техники, участвуют в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники. Кроме того, в 2015 году нам поручено осуществлять регистрацию аттракционной техники, эксплуатируемой на территории Липецкой области.

- Во исполнение майских указов Президента Российской Федерации в 2016 году утверждены основные направления стратегического развития Российской Федерации, в перечень которых входит реформирование контрольно-надзорной деятельности. Какое участие в этих мероприятиях принимает инспекция гостехнадзора Липецкой области?

- Большое значение инспекция уделяет вопросам профилактики нарушений в области технического состояния самоходных машин и других видов техники. Для этого мы используем самые разные инструменты:

это и проведение публичных мероприятий, направленных на создание системы коммуникации между органами госконтроля и предпринимательским сообществом, гражданами и организациями;

это и мероприятия, проведение которых возможно без взаимодействия с хозяйствующими субъектами, к таким мероприятиям относятся плановые (рейдовые) осмотры (обследования) самоходных машин, ежегодные профилактические операции «Снегоход» и «Трактор»;

это и выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в области технического состояния самоходных машин и других видов техники.

В 2017 году на базе ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» проведены курсы повышения квалификации по теме «Надзор в агропромышленном комплексе за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования». В обучении приняли участие все государственные инженеры-инспекторы Липецкой области, осуществляющие контрольно-надзорные полномочия.

Кроме этого, сотрудники инспекции активно используют инструменты самостоятельного обучения, такие как вебинары и дистанционные курсы повышения квалификации. Для каждого сотрудника разработан индивидуальный план развития, который помогает определить ключевые направления самосовершенствования. В целом в инспекции разработаны и внедрены ключевые показатели эффективности, мониторинг которых проводится в режиме реального времени с использованием специально разработанной информационной системы. Стоит отметь, что в инспекции внедрена и эффективно применяется с 2013 года система служебного и товарищеского соперничества - присвоение звания «Инспектор года». Такая инициатива позволяет инспекторам активней проявлять себя в решении повседневных задач, самосовершенствоваться и стремиться занимать высшие строчки рейтинга.

- Каких выдающихся результатов, на ваш взгляд, достигла инспекция на сегодняшний день?

- Работа инспекторов осуществляется с единой базой, посредством организованной сети VPN выделенным каналам связи с использованием средств защиты информации. В полной мере используются сервисы СМЭВ 3, позволяющие не требовать от заявителей документы, находящиеся в ведении иных органов власти.

В целях оптимизации оказания государственных услуг, повышения качества их предоставления начиная с 2012 года проведена работа по взаимодействию с единой системой многофункциональных центров предоставления государственных услуг Липецкой области (далее - МФЦ). На сегодняшний день все предоставляемые государственные услуги инспекцией оказываются по принципу одного окна в формате МФЦ.

Чтобы соответствовать требованиям времени, из восьми государственных услуг, оказываемых инспекцией гостехнадзора Липецкой области, шесть уже предоставляются в электронном виде. Самые востребованные услуги осенью 2018 года выведены на Единый портал государственных услуг, что дает возможность нашим гражданам осуществлять оплату государственной пошлины со скидкой 30% и записываться на прием в офисы инспекции.

В 2016 году представительство в городе Липецке открыло двери нового удобного офиса, отвечающего всем современным требованиям. В офисе оборудован класс для приема теоретической части экзамена на право получения удостоверения тракториста-машиниста с использованием программного комплекса.

Протоколом совещания у Председателя Правительства РФ Д. А. Медведева от 11.03.2014 г. органам гостехнадзора Российской Федерации предписывалось принять меры для обеспечения технологической готовности информационных систем для передачи данных в электронном виде в федеральную информационную систему учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним (ФГИС УСМТ). Инспекция гостехнадзора Липецкой области одна из первых в кратчайшие сроки провела комплекс мероприятий по присоединению к проекту ФГИС УСМТ и обеспечивает ежесуточную передачу сведений.

Начиная с 2013 года инспекция гостехнадзора Липецкой области номинирует свои инновационные методы осуществления государственного надзора и предоставления государственных услуг на экспозиции «Гостехнадзор России» в рамках проводимой Российской агропромышленной выставки «Золотая осень». Копилка наград инспекции уже насчитывает 8 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую медаль по итогам участия в выставках 2013 - 2018 годов.

В 2016 году Министерством сельского хозяйства Российской Федерации было принято решение провести на базе нашей инспекции, как лучшей в России, Всероссийский семинар-совещание работников органов гостехнадзора по теме «Повышение эффективности государственного надзора на основе взаимодействия органов гостехнадзора с органами государственной и муниципальной власти, гражданами и организациями», который, по оценкам участников, прошел на высочайшем уровне.

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Инспекцией активно проводятся совместные рейды с сотрудниками смежных организаций на подотчетных территориях, а также рейды с коллегами, инспекторами гостехнадзора соседних областей. Так, в рамках спецоперации «Снегоход-2019» проводились совместные рейды с коллегами из Воронежской, Рязанской, Тульской, Тамбовской, Орловской и Курской областей. А совместно с МЧС России на постоянной основе проводятся контрольные мероприятия с привлечением беспилотных летательных аппаратов, позволяющих осуществлять наблюдение на территориях, недоступных для подъезда на автомобильном транспорте.

- Сергей Николаевич, как вы оцениваете деятельность коллектива инспекции гостехнадзора?

- Коллектив инспекции - это не просто высококлассные специалисты в своих компетенциях, выполняющие трудовые обязанности, но и сплоченная современная команда людей, постоянно принимающая участие в социальной жизни общества.

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