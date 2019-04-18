2019-04-18T13:07:27+03:00
Общество

Суд решил вернуть исторический облик лютеранской кирхе, построенной в Ельце в прошлом веке

Под Липецком собственник уничтожил готический облик здания, превратив уникальный объект в самый заурядный дом [фото]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Фото Управления по охране объектов культурного наследия Липецкой областиФото Управления по охране объектов культурного наследия Липецкой областиФото: с сайта
Изменить размер текста:

Нашумевшая история о лютеранской кирхе в Ельце, которую из уникального здания превратили в обычный дом, получила свое продолжение. Управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области добилось возврата исторического облика кирхи в суде первой инстанции. Здание является объектом культурного наследия.

Напомним, кирху построили в 1904 году для рабочих Елецкого пивоваренного завода. Их пригласил из Германии его владелец – немец Карл Кронберг. Здание создали в готическом стиле: башни со шпилями, стрельчатые окна, перспективный портал. В начале 21 века в кирхе располагался пивной ресторан.

Так выглядела кирха до того, как ее отремонтировали Фото: СОЦСЕТИ

Так выглядела кирха до того, как ее отремонтировалиФото: СОЦСЕТИ

Облик кирхи стал меняться в 2010 году. Тогда собственники здания произвели перепланировку под торговые помещения, внешнюю отделку. От готического облика не осталось и следа. Лютеранская кирха превратилась в самый заурядный дом, ничем не отличающийся от рядом стоящих зданий. Объект утратил первоначальный вид.

В 2016 году кирху на основании приказа начальника регионального управления культуры и искусства включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

В январе этого года в Елецкий городской суд поступил иск от регионального управления по охране объектов культурного наследия. Представители управления требовали вернуть внешний облик кирхи в соответствие с его историко-культурной ценностью. Тогда в управлении «КП-Липецк» сообщили, что сделают все возможное, чтобы вернуть объекту первоначальный вид.

Как стало известно в минувшую среду, 17 апреля, суд Ельца удовлетворил исковые требования управления - обязать собственника кирхи разработать научно-проектную документацию на работы по сохранению объекта в соответствии с его историко-культурной ценность, провести соответствующие работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти ищут виноватых в обрушении Владимирской церкви под Липецком

29 марта рухнул купол Владимирского храма в Ельце. Церковь построили еще в середине 18 века. Теперь же на месте некогда величественного храма руины. Для местных жителей это стало большим потрясением. Правообладателя объекта до сих пор не могут установить (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Мы платим за воздух»: Петербуржцы просят властей разобраться с управляющими компаниями
Жители Невского, Красносельского и Выборгского районов Санкт-Петербурга обратились за помощью к губернатору, потому что четвертый месяц оплачивают несуществующие коммунальные услуги
Дни исторического и культурного наследия Москвы в 2019 году: Зачем в Малом театре подвинули стены, кто живет в 210 номере отеля «Националь» и почему картины Эдварда Мунка оказались в посольстве Норвегии
На экскурсиях по старинным зданиям можно узнать о прошлом и настоящем столицы
Алексей Венедиктов о Дмитрии Быкове: «Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Инсульт не подтвердился...»
Главный редактор «Эха Москвы» рассказал нашему обозревателю Александру Гамову в эфире Радио «Комсомольская правда», что ему известно о состоянии здоровья писателя
Новости 24
В Липецке восстановили движение трамваев после того, как грузовик порвал провода
Владелец липецкого комбината Владимир Лисин занял 2 место в рейтинге Forbes
В пятницу в Новой Жизни отключат свет, а жители Дачного останутся без воды
На Всероссийских учениях липецкие спасатели отработали затопление села
В Липецке почти год ищут пропавшего мужчину из Ивановской области
Под Липецком студент колледжа украл телефон у педагога
Дети выйдут на старт «Зелёного Марафона»
В Липецке 4 раза ограничат продажу алкоголя
Президент России встретился с выпускниками программы кадрового резерва, в числе которых Игорь Артамонов
В Липецке женщина за рулем "Субару" въехала в столб: госпитализировали 9-летнего мальчика
В Липецке возле "ККЦ" встали трамваи: грузовик порвал провода
В Липецке задержали мужчину, ограбившего офис на ЛТЗ
В Липецке разыскивают мужчину, ограбившего офис на ЛТЗ
В Липецке у Кольцевой столкнулись "Форд" и "Ниссан"
В четверг 29 улиц Липецка останутся без воды, 23 - без света
Под Липецком алиментщик спрятал арестованный телевизор и получил 180 часов работ
Московские трамваи выйдут на линию в Липецке в мае
Липецкого охотника оштрафовали на 10 000 рублей за убитого лебедя
Сурикатам и носухам из Липецкого зоопарка дали клички
Женщина с ребенком за рулем «Субару» въехала в столб в центре Липецка
Липецкие школьники обсудили с полицией, чем опасны игры на железной дороге
Центрально-Черноземный банк участвует во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи
Трех браконьеров задержали в заповеднике на границе Липецкой области
В Липецке очевидцы поставили на колеса перевернувшийся «Лексус»
На работе у бывшего мэра Липецка прошли обыски
Липчанин получил 11 лет за убийство отца
Педагогам липецкого колледжа, где изнасиловали студента, грозит срок за укрывательство
Областная Вахта памяти стартует в преддверии Дня Победы
26 апреля в Липецк приедет "Поезд Победы"