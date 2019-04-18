Суд решил вернуть исторический облик лютеранской кирхе, построенной в Ельце в прошлом веке

Нашумевшая история о лютеранской кирхе в Ельце, которую из уникального здания превратили в обычный дом, получила свое продолжение. Управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области добилось возврата исторического облика кирхи в суде первой инстанции. Здание является объектом культурного наследия.

Напомним, кирху построили в 1904 году для рабочих Елецкого пивоваренного завода. Их пригласил из Германии его владелец – немец Карл Кронберг. Здание создали в готическом стиле: башни со шпилями, стрельчатые окна, перспективный портал. В начале 21 века в кирхе располагался пивной ресторан.

Так выглядела кирха до того, как ее отремонтировалиФото: СОЦСЕТИ

Облик кирхи стал меняться в 2010 году. Тогда собственники здания произвели перепланировку под торговые помещения, внешнюю отделку. От готического облика не осталось и следа. Лютеранская кирха превратилась в самый заурядный дом, ничем не отличающийся от рядом стоящих зданий. Объект утратил первоначальный вид.

В 2016 году кирху на основании приказа начальника регионального управления культуры и искусства включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

В январе этого года в Елецкий городской суд поступил иск от регионального управления по охране объектов культурного наследия. Представители управления требовали вернуть внешний облик кирхи в соответствие с его историко-культурной ценностью. Тогда в управлении «КП-Липецк» сообщили, что сделают все возможное, чтобы вернуть объекту первоначальный вид.

Как стало известно в минувшую среду, 17 апреля, суд Ельца удовлетворил исковые требования управления - обязать собственника кирхи разработать научно-проектную документацию на работы по сохранению объекта в соответствии с его историко-культурной ценность, провести соответствующие работы.

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