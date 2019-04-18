2019-04-18T16:30:15+03:00
Общество

В детсаду Липецка опровергли слух о пьяных воспитателях

Накануне родители пожаловались в полицию на педагогов
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане пожаловались на воспитательниц одного из детсада городаЛипчане пожаловались на воспитательниц одного из детсада городаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот четверг, 18 апреля, в соцсетях появилась информация, которая взбудоражила липчан. Супруги, чьи дети посещают один из детских садов Липецка, пожаловались на воспитателей. Накануне горожанка пришла забирать своих чад из дошкольного учреждения. Там ее ждал сюрприз. По словам липчанки, воспитательницы были пьяны.

Естественно, женщину и ее мужа это возмутило. Они решили не медлить и тут же написали обращение в правоохранительные органы.

- К нам поступило обращение от родителей, чьи дети посещают этот детский сад, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. – Они указали, что воспитатели находились в состоянии алкогольного опьянения после застолья. По данному факту проводится проверка.

«КП-Липецк» удалось связаться с руководством детского сада. Информацию о пьяных педагогах опровергли.

- Ничего такого не было, у нас на территории детского сада запрещено распивать спиртные напитки, - сообщили в детсаду. – Воспитатели находились на своем рабочем месте, когда родители пришли забирать детей. И сегодня утром они пришли на работу и прекрасно выполняли свои обязанности. Мы планируем встретиться с родителями, которые сообщили о данном факте, и побеседовать с ними. Выяснить, что послужило причиной возникновения такой ситуации. Разумеется, мы попросили у педагогов объяснений. Они находятся в недоумении. Одна из воспитательниц работает в садике со дня его открытия – с 1984 года. Другой педагог – с 2006 года. За все время работы никаких нареканий в их адрес не поступало. То, что воспитатели находились в состоянии алкогольного опьянения, мы не подтверждаем.

Также в детсаду отметили, что с ними связывался участковый, приезжали представители департамента образования. Они заверили, если то, о чем сообщили родители, подтвердится, то к каждому из педагогов применят дисциплинарное взыскание. Пока проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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