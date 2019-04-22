НЛМК организовал студенческий чемпионат по решению инженерных кейсов

Новолипецкий металлургический комбинат, основная площадка Группы НЛМК, впервые в Липецке организовал студенческий чемпионат по решению инженерных кейсов «РазРеши», который прошел на площадке Липецкого государственного технического университета.

Чемпионат нацелен на выявление талантов среди студентов и аспирантов университета, а также повышение профессиональных знаний будущих работников компании.

12 студенческих команд решали кейс «Стальное будущее» от Новолипецкого комбината. Кейсовое задание предполагало разработку практических мероприятий для увеличения выпуска стали на предприятии. Кроме этого конкурсанты должны были предложить варианты дальнейшего применения увеличенного объема продукции и анализ влияния роста производства на экологическую обстановку в регионе. Свои оригинальные решения команды разрабатывали под руководством наставников - молодых специалистов НЛМК.

Проекты участников чемпионата оценивала экспертная комиссия из представителей комбината и преподавателей ЛГТУ. Победителей и призеров соревнований наградили дипломами и памятными призами. Из лучших участников чемпионата «РазРеши» будет сформирована команда на всероссийский финал международного чемпионата «Metal Cup. 4-ая индустриальная революция», который пройдет в мае в Новокузнецке.

«В этом году НЛМК впервые организовал чемпионат по решению инженерных кейсов для студентов нашего базового вуза. Мы заинтересованы в совершенствовании системы подготовки инженерных кадров и привлечении талантливой молодежи на производство. Студенты ЛГТУ пробуют активно включатся в решение реальных технических задач нашего предприятия. Это поможет лучшим из них еще на студенческой скамье выстроить свою карьерную траекторию и по окончании обучения стать членом команды профессионалов Группы НЛМК», - сообщила директор по персоналу НЛМК Ирина Ефимчук.

В последние годы НЛМК использует формат кейс-чемпионатов для повышения профессиональных знаний будущих работников компании. В этом году предприятие в третий раз выступило партнером студенческой лиги Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» по направлению «Металлургия, а в 2018 году компания стала генеральным партнером чемпионата CUP MISIS CASE на базе МИСИС. В прошлом году команда молодых сотрудников НЛМК победила в отборочном этапе «Лиги молодых специалистов» инженерного чемпионата Case-in, который состоялся в Москве в рамках молодежного дня Российской энергетической недели.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: Лия МУРАДЬЯН.