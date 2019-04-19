В Липецке купят школьные автобусы на 22,2 млн. рублей

В Липецком горсовете на профильной комиссии парламентарии рассмотрели очередные поправки в бюджет города на 2019 год. Как сообщили в пресс-службе горсовета, по доходам и расходам объем казны предлагается увеличить на 607 млн. рублей.

264,9 млн. рублей планируется направить на строительство детских садов в 32 и 33 микрорайонах, что находятся в районе пересечения Лебедянского шоссе и трассы Орел-Тамбов, а также пристройки к детсаду №113. Около 242,7 млн. предлагается выделить на ремонт автодорог и проектирование искусственных сооружений на них. 53 млн. рублей требуется на реконструкцию здания ДЮСШ №1 на улице Циолковского. 58,2 млн. рублей - на завершение строительства школы на Манеже. 22,2 млн. хотят направить на покупку школьных автобусов. 4,5 млн. нужно на установу видеокамер в образовательных учреждениях. 1,2 млн. - чтобы пополнить книжные фонды библиотек. 2,5 млн. - на повышение квалификации педагогов, муниципальных служащих и приобретене информационных услуг.

Итого, 680 млн. рублей из вышестоящих бюджетов. За счет прочих безвозмездных поступлений предлагается увеличить доходную часть бюджета на 100 млн.Половину суммы хотят направить на водоснабжение в районе Желтых Песков. Остальную часть - на капремонт в учреждениях, подведомственных департаменту образования.

Около 140 млн. направят на строительство корпусов для детсадок №17, 30, 32, 37, 38, 50, 119. Мэрия предлагает направить 5 млн. на софинансирование строительства спортплощадок школ №20 и №45.

50 млн. рублей - на оплату штрафных санкций в федеральный бюджет за несоблюдение условий Соглашений по вводу жилья при строительстве детсада в микрорайоне «Елецкий» и школы в 30 и 31 микрорайонах.

6,5 млн. нужно на проектно-сметную документацию для строительства домой для переселения в 2020 году. На саму организацию мероприятий по переселению планируется выделить 39 млн. рублей. На проведение оценочной экспертизы стоимости жилых помещений переселенцев - 1,8 млн. рублей.

Также в бюджете запланированы 12,2 млн. рублей на реконструкцию помещенй "Технопарка". 600 тыс. - на финансовое обеспечение хоккейной команды ДЮСШ №11. На благоустройство "Городища" и опилку деревьев в Быхановом саду выделят 13 млн. рублей.

Так, доходы бюджета составят 12 млрд. 632 млн. рублей. Расходы - 13 млрд. 490 млн. Дефицит - 858 млн. рублей. Окончательное решение по бюджету депутаты примут на сессии 23 апреля.