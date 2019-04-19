2019-04-19T13:00:40+03:00
Общество

В Липецке купят школьные автобусы на 22,2 млн. рублей

Депутаты Липецкого горсовета обсудили бюджет на 2019 год
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Парламентарии обсудили бюджет на 2019 годПарламентарии обсудили бюджет на 2019 годФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В Липецком горсовете на профильной комиссии парламентарии рассмотрели очередные поправки в бюджет города на 2019 год. Как сообщили в пресс-службе горсовета, по доходам и расходам объем казны предлагается увеличить на 607 млн. рублей.

264,9 млн. рублей планируется направить на строительство детских садов в 32 и 33 микрорайонах, что находятся в районе пересечения Лебедянского шоссе и трассы Орел-Тамбов, а также пристройки к детсаду №113. Около 242,7 млн. предлагается выделить на ремонт автодорог и проектирование искусственных сооружений на них. 53 млн. рублей требуется на реконструкцию здания ДЮСШ №1 на улице Циолковского. 58,2 млн. рублей - на завершение строительства школы на Манеже. 22,2 млн. хотят направить на покупку школьных автобусов. 4,5 млн. нужно на установу видеокамер в образовательных учреждениях. 1,2 млн. - чтобы пополнить книжные фонды библиотек. 2,5 млн. - на повышение квалификации педагогов, муниципальных служащих и приобретене информационных услуг.

Итого, 680 млн. рублей из вышестоящих бюджетов. За счет прочих безвозмездных поступлений предлагается увеличить доходную часть бюджета на 100 млн.Половину суммы хотят направить на водоснабжение в районе Желтых Песков. Остальную часть - на капремонт в учреждениях, подведомственных департаменту образования.

Около 140 млн. направят на строительство корпусов для детсадок №17, 30, 32, 37, 38, 50, 119. Мэрия предлагает направить 5 млн. на софинансирование строительства спортплощадок школ №20 и №45.

50 млн. рублей - на оплату штрафных санкций в федеральный бюджет за несоблюдение условий Соглашений по вводу жилья при строительстве детсада в микрорайоне «Елецкий» и школы в 30 и 31 микрорайонах.

6,5 млн. нужно на проектно-сметную документацию для строительства домой для переселения в 2020 году. На саму организацию мероприятий по переселению планируется выделить 39 млн. рублей. На проведение оценочной экспертизы стоимости жилых помещений переселенцев - 1,8 млн. рублей.

Также в бюджете запланированы 12,2 млн. рублей на реконструкцию помещенй "Технопарка". 600 тыс. - на финансовое обеспечение хоккейной команды ДЮСШ №11. На благоустройство "Городища" и опилку деревьев в Быхановом саду выделят 13 млн. рублей.

Так, доходы бюджета составят 12 млрд. 632 млн. рублей. Расходы - 13 млрд. 490 млн. Дефицит - 858 млн. рублей. Окончательное решение по бюджету депутаты примут на сессии 23 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Tele2 получила награду POPAI Russia awards за цифровое проморешение в рознице
Москва – Tele2, любимый мобильный оператор в России, победил в престижном конкурсе POPAI Russia awards 2019 в области ретейла. Компания обошла конкурентов в номинации «Лучшее POS-решение с использованием digital signage»
Новости 24
В Липецке в районе военного городка хотят восстановить стадион
Под Липецком отчим прижег пасынка раскаленной вилкой
Этой ночью в Липецке перекроют часть улицы Первомайской
В субботу 20 улиц Липецка останутся без холодной воды
С мусорных площадок Липецка вывозят старые покрышки
В субботу в Липецке до +16 градусов и без осадков
В воскресенье в Липецке во время Крестного хода встанут автобусы
В Липецке продавец киоска украла из кассы 47000 рублей
В субботу липчан зовут на предпасхальную ярмарку
Парень, угнавший под Липецком 5 машин, попался на краже велосипеда
Уголовное дело возбудили в отношении педагогов липецкого колледжа, где изнасиловали студента
В Липецке на Советской появится электрозаправка
В Липецке мужчина стащил из шкафчика своего коллеги более 4500 рублей
Ночью в Липецке вспыхнули 3 машины: полностью сгорел "Мерседес"
В Липецке госпитализировали мотоциклиста, в которого въехал "Форд"
В Липецке у автобуса на ходу отвалилось колесо
На автобусы Липецка нанесли наклейки "Игорь Артамонов", чтобы они не ломались
В Липецке у переходов дежурят автоинспекторы и волонтеры
В Липецке восстановили движение трамваев после того, как грузовик порвал провода
Владелец липецкого комбината Владимир Лисин занял 2 место в рейтинге Forbes
В пятницу в Новой Жизни отключат свет, а жители Дачного останутся без воды
На Всероссийских учениях липецкие спасатели отработали затопление села
В Липецке почти год ищут пропавшего мужчину из Ивановской области
Под Липецком студент колледжа украл телефон у педагога
Дети выйдут на старт «Зелёного Марафона»
В Липецке 4 раза ограничат продажу алкоголя
Президент России встретился с выпускниками программы кадрового резерва, в числе которых Игорь Артамонов