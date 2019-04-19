День Победы в Липецке: в мэрии озвучили программу на 9 Мая

В эту пятницу, 19 апреля, в администрации Липецка обудили организацию празднования Дня Победы. Как сообщили в пресс-службе мэрии, мероприятия стартуют в 8 утра. К мемориалу павшим воинам на площади Героев возложат цветы. В 9 часов почтят память солдат, не вернувшихся с полей сражений.

Липчане возложат цветы к мемориалу павшим воинам на площади ГероевФото: Юлия КЛЮЕВА

В 10.00 начнется митинг-концерт на площади Победы. Он поткроется театрализованным прологом. Зрители будто перенесутся на 70 лет назад. Пройдут дорогами войны, побывают на фронтовом концерте и вернутся в "Счастливое настоящее". Руководители города и области поздравят с великой Победой ветеранов и всех присутствующих.

После торжественным маршем по площади со стороны улицы Терешковой пройдут военнослужащие национальной гвардии, представители МЧС, УФСИН, кадеты. За ними - военная техника, ретро автомобили. Завершат шествие 50 мотоциклов. На каждом закрепят флаг Победы. Проиходящее на площади будут транслировать на двух светодиодных экранах. Их установят на газоне у Памятника Победы.

Кстати, к празднике территорию площади Победы преобразят. На заборе вокруг некогда стоявшего "Спутника" появится граффити. Установят кабинки туалетов. Будет дежурить несколько бригад скорой помощи. Их обозначат воздушными шариками с красным крестом.

В Липецке 9 мая !Бессмертный полк" пройдет по СоветскойФото: Юлия КЛЮЕВА

После Парада стартует шествие "Бессмертного полка". По традиции, участники пройдут по улице Советская до площади Петра Великого. Там мероприятия продолжатся до 5 часов вечера. Липчанам предложат исполнить песню "День Победы", текст которой будет транслироваться на экранах. Желающих приглашают на интерактивные площадки, где горожане познакомятся с редким фондом библиотек, поучаствуют в мастер-классах, отдохнут на солдатском привале. Всего таких площадок будет 10. В Нижнем парке липчан накормят солдатской кашей. Здесь, как и в остальных парках города, пройдет праздничная программа.

После небольшого перерыва вечером на площади Петра начнется концерт. А в 22.00 небо над областным центром раскрасят залпы салюта.