Игорь Артамонов: «Нацпроекты открывают для бизнеса новые возможности»

Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов встретился с представителями бизнес-сообщества за круглым столом на площадке ПАО «НЛМК». Здесь состоялось годовое собрание регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области».

В нем приняли участие члены союза, руководители крупнейших организаций и предприятий, ТПП Липецкой области, региональных отделений «Опоры России» и «Деловой России», представители федеральных органов власти. Председатель Липецкого отделения РСПП Владимир Лисин вручил новым членам союза свидетельства. Их получили ОЭЗ «Липецк», ЛГТУ, ООО «Агроснабсахар» и ряд других компаний.

Одной из главных тем диалога власти и бизнеса стала реализация национальных проектов. Они направлены на повышение производительности труда, увеличение экспорта и поддержку предпринимательства. «Регион получит на эти цели значительные средства из федерального бюджета. Они будут направлены, в частности, на техперевооружение и обучение, субсидии и льготные займы, корпоративные программы повышения конкурентоспособности», - сказал Игорь Артамонов. Он подчеркнул, что нацпроекты открывают для бизнеса новые возможности.

Поддержит предпринимателей и регион, заявил Игорь Артамонов. В качестве бонусов - особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк», ОЭЗ регионального уровня, индустриальные парки, промышленно-производственные кластеры. «Здесь готовая производственная инфраструктура, система налоговых льгот и преференций, субсидирование процентных ставок по кредитам, государственные гарантии, опыт взаимодействия с инвесторами и понимание их интересов, квалифицированные рабочие и управленческие кадры, развитая банковская инфраструктура и современные технологии», - уточнил Игорь Артамонов.

Кроме того, внесенные в законодательство изменения уже в мае этого года снизят порог объема инвестиций для предоставления земельных участков без торгов с 500 до 100 млн. рублей. А с сентября 2018-го налог на прибыль для предприятий, реализующих приоритетные инвестпроекты, уже уменьшился до 10%.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.