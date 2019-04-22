2019-04-22T16:42:09+03:00
Общество

В этом году клещи покусали в 4 раза больше липчан, чем в прошлом

В Липецке и области начали проводить акарицидные обработки территорий
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке и области активизировались клещиВ Липецке и области активизировались клещиФото: Архив "КП"
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В этом году впервые клещи покусали липчан 20 марта. В 2018 году первые покусы были зарегистрированы 16 марта.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, еженедельный мониторинг за нападениями клещей и инфекциями, передающимися через их укусы, начался 14 марта. Уже к 18 апреля клещи покусали 216 человек, проживающих в Липецкой области. Из них 82 ребенка. По сравнению с прошлым годом количество пострадавших от клещей возросло. В 2018 году за тот же период времени по поводу присасывания клещей к медикам обратилось 45 человек. Детей – 18.

В основном клещи присасывались к людям на территориях домовладений – 87,7%. На садоводческих участках – 5,6%. В парках – 1,9%. На кладбищах – 4,3%. Напомним, клещи являются переносчиками иксодового клещевого боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека, моноцитарного эрлихиоза человека. Вирус клещевого энцефалита на территории региона не циркулирует.

В этом году планируется провести акарицидные обработки на площади 600 га. К 18 апреля специалисты уже обработали 36,75 га, в том числе 2 санатория, 5 парков, 3 детских площадки, 1 пляж, 2 стадиона, 5 кладбищ, 3 частного домовладения.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают о нескольких правилах, которые помогут защитить себя от клещей. Собираясь отдыхать на природе, обработайте одежду специальными аэрозольными средствами защиты. Заправляйте брюки в носки, водолазку в брюки, а также защищайте голову и шею платном или шапочкой. Осматривайте себя и близких на наличие клещей.

При обнаружении клеща, срочно обращайтесь к медикам. Экстренная помощь оказывается в первые 3 дня с момента укуса. Если вы самостоятельно удалили клеща, его следует доставить в лабораторию для исследования. Адреса можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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