2019-04-22T17:44:24+03:00
Общество

Игорь Артамнов поставил злой смайлик на пост о проверке больницы в Липецке

Врио губернатора сказал, что нужно переоборудовать регистратуру [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Игорь Артамнов поставил злой смайлик на пост о проверке больницы в ЛипецкеИгорь Артамнов поставил злой смайлик на пост о проверке больницы в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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В этот понедельник, 22 апреля, врио губернатора Игорь Артамонов посетил Липецкую областную клиническую больницу. По информации пресс-службы областной администрации, липчане жаловались на проблемы в работе консультативной поликлиники.

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов побывал в Липецкой областной клинической больнице.Видео инстаграм Игорь Артамонов

Игорь Артамонов посмотрел, как ведется запись в регистратуре, какие часы наиболее загружены и что делается для организации потоков пациентов. Так, врио сообщил руководству больницы, что им следует переоборудовать регистратуру и холл первого этажа в соответствии со стандартами федерального проекта «Бережливая поликлиника». Сделать это нужно в ближайшее время. Также Игорь Артамонов осмотрел несколько кабинетов врачей и пообщался с липчанами.

- Действительно, есть ряд упущений в работе с пациентами, - сообщил врио в своем инстаграме. – Недостаточная информированность об услугах и возможностях больницы. Главврач сказала, что готова увеличить количество докторов и предоставить лучший сервис для населения, но пока не хватает площадей. Будем работать с этой проблемой, а также перестраивать мозг у наших руководителей от медицины.

Кстати, один из своих постов в инстаграме Игорь Артамонов сопроводил злым смайликом.

Игорь Артамнов поставил злой смайлик на пост о проверке больницы в Липецке Фото: принтскрин видео.

Игорь Артамнов поставил злой смайлик на пост о проверке больницы в ЛипецкеФото: принтскрин видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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