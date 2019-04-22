Игорь Артамнов поставил злой смайлик на пост о проверке больницы в Липецке

В этот понедельник, 22 апреля, врио губернатора Игорь Артамонов посетил Липецкую областную клиническую больницу. По информации пресс-службы областной администрации, липчане жаловались на проблемы в работе консультативной поликлиники.

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов побывал в Липецкой областной клинической больнице.Видео инстаграм Игорь Артамонов

Игорь Артамонов посмотрел, как ведется запись в регистратуре, какие часы наиболее загружены и что делается для организации потоков пациентов. Так, врио сообщил руководству больницы, что им следует переоборудовать регистратуру и холл первого этажа в соответствии со стандартами федерального проекта «Бережливая поликлиника». Сделать это нужно в ближайшее время. Также Игорь Артамонов осмотрел несколько кабинетов врачей и пообщался с липчанами.

- Действительно, есть ряд упущений в работе с пациентами, - сообщил врио в своем инстаграме. – Недостаточная информированность об услугах и возможностях больницы. Главврач сказала, что готова увеличить количество докторов и предоставить лучший сервис для населения, но пока не хватает площадей. Будем работать с этой проблемой, а также перестраивать мозг у наших руководителей от медицины.

Кстати, один из своих постов в инстаграме Игорь Артамонов сопроводил злым смайликом.