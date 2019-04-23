Фонд «Милосердие» отметил свой юбилей посадкой «Аллеи добра»

Социальный партнер НЛМК – благотворительный фонд «Милосердие» организовал озеленение городской территории вдоль Воронежского шоссе в Липецке (район торгового центра «Ашан»). Экологическая акция по посадке «Аллеи добра» прошла в честь 20-летия деятельности фонда.

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Около 200 волонтеров, школьников, сотрудников НЛМК, представителей экологической организации «Зеленая Россия» и Общественной палаты Липецка за несколько часов посадили более 200 саженцев липы, рябины и сирени.

Участников экологической акции и руководителей фонда «Милосердие» поздравили депутаты, представители администрации региона и мэрии.

«Этой весной мы продолжили нашу программу озеленения городских скверов, начатую в 2017 году с высадки Аллеи семьи в рамках проекта «Стальное дерево». В прошлом году фонд поддержал проект «Посади дерево – подари городу чистый воздух», благодаря чему на улицах Липецка появилось около 500 новых деревьев. Мы планируем и дальше совместно с городской администрацией высаживать новые аллеи. Третий этап нашей программы озеленения в этом юбилейном для НЛМК году планируем продолжать до осени», - прокомментировала директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Донских.

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Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» создан в 1999 году. Приоритетные направления – забота о воспитанниках детских домов и интернатов, развитие массового и детского спорта, помощь малообеспеченным гражданам и инвалидам, поддержка пенсионеров НЛМК, решение проблем людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Фонд «Милосердие» неоднократно становился лауреатом премии Липецкой торгово-промышленной палаты «Меценат года», дважды награжден «Золотым знаком за заслуги перед городом Липецком». Входит во всероссийский реестр социально-ответственных предприятий и организаций. С 2017 года фонд является организатором грантовой программы поддержки социальных инициатив «Стальное дерево».

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Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-службы НЛМК.