Страсти по реальной политике или информационные войны элит?

В значительной степени, следствием этого мог стать информационный вакуум и постепенная унификация региональных СМИ, всё чаще становящихся скучными и однообразными, теряющими политическую остроту из-за постоянных «договорняков» с региональной властью. В полной мере подобный диагноз может характеризовать и липецкую политику.

Начиная с 2018 г. информационное пространство российских регионов становится принципиально другим. Появление и развитие Telegram-каналов в значительной степени разрушает монополию власти на информацию и, в определённом смысле, демократизирует политическое пространство, придавая ему симулятивный и склочный характер. Появляется неопределённость, авторитет некоторых политических персоналий подмывается, в его оценке появляется ирония. Вызовы для региональной власти оказываются более, чем очевидными. Не является исключением и ситуация в Липецкой области, в которой, начиная с прошлого года активизируются информационные войны .

Формат коммуникации Telegram-каналов маскирует фигуру непосредственного автора сообщения, что является заманчивым для многих политических акторов, мечтающих сохранить анонимность, и при этом достаточно едко и резко высказаться. Получается, что, несмотря на предельно ограниченную политическую конкуренцию, в липецкой политике есть огромное количество тем и сюжетов, которые могут обсуждаться в широкой демократической традиции. Долгий период правления Олега Королёва в качестве главы Липецкой области не позволял «говорить» о политике. Так совпало, что отставка Олега Королёва и назначение врио Главы Липецкой области пришлись на развитие Telegram-индустрии. И если раньше политический класс Липецкой области с придыханием следил за Твиттером Олега Королёва то, с середины 2018 г. вниманием аудитории уже вовсю овладевают Telegram-каналы.

Нет никаких сомнений, что за каждым липецким Telegram-каналом могут стоять интересы конкретных политических акторов. Новости, предлагаемые Telegram-каналами, могут прямо или косвенно намекать на их непосредственных заказчиков и бенефициариев. Каждая новость, так или иначе «схватывает» ту или иную ситуацию в липецкой политике, в интересах своих анонимных заказчиков.

Судя по содержанию некоторых новостей, в пространстве Telegram-каналов могут сталкиваться интересы уже действующих политиков, принадлежащих к одной элите, либо, наоборот, делаться попытки создать конфликтное напряжение между потенциальными сторонниками. Количество подобных текстов может значительно увеличиваться в периоды политической неопределённости. Смена элит всегда предполагает некоторую неопределённость и томительное ожидание решения собственной участи и у представителей старой команды. Будет ли она востребована в новых условиях – это большой вопрос. Врио Главы Липецкой области провёл ряд важных назначений, которые сложно прогнозировались липецким правящим классом, понимавшим логику кадровой политики Олега Королёва. Неопределённость оставляет повод сравнивать нынешних фаворитов кадровой политики. В частности, некоторые Telegram каналы пытаются противопоставить вице-мэра Липецка Екатерину Белокопытову – предпринимателю Евгении Уваркиной. Накануне определения фигуры будущего мэра Липецка такое противопоставление может вызвать некую нервозность в отношениях и создать ощущение конфликта между представителями старой элиты и представителями нового бизнес-сообщества. Хотя, определять Евгению Уваркину в качестве нового игрока в политическом процессе Липецкой области, на наш взгляд, было бы неверно. Активное развитие группы компаний «Трио» и невероятная поддержка этого проекта со стороны Олега Королёва доказывают неслучайность появления госпожи Уваркиной в региональной политике. Евгения Уваркина очень быстро сумела войти в доверие и к врио Главы Липецкой области Игорю Артамонову. Безусловно, напряжения данному сравнению добавляет ситуация с бывшим главой Липецка Сергеем Ивановым, которого вряд ли могут устраивать такие быстрые карьерные перепады. Его возвращение в Тербунский район нельзя не рассматривать в контексте аппаратного понижения.

Отставка Сергея Иванова значительно ослабляет позицию спикера Липецкого горсовета Игоря Тинькова. Информационные войны в липецком сегменте Telegram затрагивают и этот сюжет липецкой политики. Накануне нового электорального цикла – выборов в городской Совет депутатов - самостоятельность Игоря Тинькова буквально тает на глазах, что позволяет предположить, что ему будет невероятно трудно сохранить за собой этот пост. Возможно позиции Игоря Тинькова заставляют его высмотреть поддержку на стороне, в Москве. Перемену в отношении к себе может чувствовать и он лично. На этом фоне, любая фигура из представителей липецких политиков, может рассматриваться им в качестве оппозиционной. Понятна и логика Игоря Тинькова, пытающегося максимально укрепить политические позиции и оставить кресло спикера для своего протеже.

На днях портал «Липецкньюс» разбирал «показательный» кейс с критикой в адрес городского депутата Александра Афанасьева. Разбирал неубедительно, но посыл ясен –кому-то активная депутатская работа Афанасьева не нравится.

Однако, и журналистам и заказчикам нужно понимать главное - информационные войны не могут позитивно сказываться на имидже всей области.

Александр Скиперских

политический эксперт,

доктор политических наук