Липецкэнерго приняло участие в командно-штабном учении на территории Тербунского района

Учение проводилось в соответствии с планом основных мероприятий Липецкой области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год.

Авиация противника, используя высокоточное оружие, нанесла ряд ударов по объектам городов и районов области, выведены из строя несколько предприятий района, узел связи, нарушено электро- и водоснабжение в населенный пунктах - это лишь одна из вводных командно-штабного учения.В ходе практических мероприятий бригады Тербунского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» отрабатывали необходимые действия по пяти возможным сценариям возникновения чрезвычайных ситуаций. Так, например, была проверена готовность энергетиков к обрыву провода воздушной линии между опорами и отключению электроэнергии в с. Тербуны при неблагоприятных метеоусловиях. Для проведения аварийно-восстановительных работ в РЭС имеется необходимая инженерная техника, источники резервного питания разной мощности, постоянно повышается квалификация энергетиков.

Главная цель учений – на практике отработать взаимодействие служб и организаций, проверить системы оповещения, отработать до мелочей действия всех, кто в случае опасности будет помогать людям, принимать участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

В ходе тренировки были усовершенствованы навыки руководящего состава района, а также достигнута слаженность в работе органов управления и сил различных уровней при решении поставленных задач.

Проведенное учение позволило оценить реальную готовность привлекаемых ведомств, сил и средств к предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Руководством оперативного штаба дана положительная оценка действиям спасательной службе энергетики и светомаскировки района.

Реклама

Фото Липецкэнерго