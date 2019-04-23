2019-04-23T10:16:53+03:00
Экономика

Липецкэнерго приняло участие в командно-штабном учении на территории Тербунского района

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Учение проводилось в соответствии с планом основных мероприятий Липецкой области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год.

Авиация противника, используя высокоточное оружие, нанесла ряд ударов по объектам городов и районов области, выведены из строя несколько предприятий района, узел связи, нарушено электро- и водоснабжение в населенный пунктах - это лишь одна из вводных командно-штабного учения.В ходе практических мероприятий бригады Тербунского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» отрабатывали необходимые действия по пяти возможным сценариям возникновения чрезвычайных ситуаций. Так, например, была проверена готовность энергетиков к обрыву провода воздушной линии между опорами и отключению электроэнергии в с. Тербуны при неблагоприятных метеоусловиях. Для проведения аварийно-восстановительных работ в РЭС имеется необходимая инженерная техника, источники резервного питания разной мощности, постоянно повышается квалификация энергетиков.

Главная цель учений – на практике отработать взаимодействие служб и организаций, проверить системы оповещения, отработать до мелочей действия всех, кто в случае опасности будет помогать людям, принимать участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

В ходе тренировки были усовершенствованы навыки руководящего состава района, а также достигнута слаженность в работе органов управления и сил различных уровней при решении поставленных задач.

Проведенное учение позволило оценить реальную готовность привлекаемых ведомств, сил и средств к предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Руководством оперативного штаба дана положительная оценка действиям спасательной службе энергетики и светомаскировки района.

Реклама

Фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Липецкэнерго наградило призеров интернет-конкурса «Электрознания и Призомания»
В ПАО «МРСК Центра» – управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подвели итоги межрегионального интернет-конкурса на знание правил электробезопасности среди несовершеннолетних «Электрознания и Призомания»
Липецкэнерго направит на ремонтную программу 2019 года 158 миллионов рублей
В 2019 году липецким энергетикам предстоит отремонтировать более 623 километров кабельных и воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ, а также произвести поэлементный ремонт на 22 подстанциях 35-110 кВ
Липецкэнерго выбирает лучших среди студентов-энергетиков
Липецкие энергетики вошли в состав жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады профмастерства среди студентов, обучающихся по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»
Новости 24
Липецкие яйца оказались самыми лучшими в стране
За 4 дня рейда по пешеходным переходам в Липецке поймали 32 нарушителя
Липчанка бросила двоих детей с пьяным посторонним мужчиной
За неделю в Липецке сгорели 4 садовых домика
Липчанин рассказал на федеральном канале, как закопал умершую девочку на кладбище домашних животных
С 6 мая в Липецке начнут отключать горячую воду
Ночью под Липецком "Лексус" врезался в ограждение и опрокинулся в кювет: есть пострадавшие
В Липецке и области все еще болеют ОРВИ: 3 908 человек за неделю
Под Липецком несовершеннолетний вскрыл гараж и украл мопед
Пенсионер, пропавший в районе Сырского Рудника в Липецке, погиб
В Липецке пьяный парень сдал в комиссионку телевизор из арендованной квартиры
1 мая в Липецке заработают фонтаны
Новые «безопасные и качественные» дороги Липецка покрылись трещинами
Синоптики обещают липчанам летнюю погоду
В Липецке в районе Сырского Рудника пропал 90-летний пенсионер
В Липецке столкнулись два внедорожника и автобус
В Липецк приехали новые автобусы для межрайонных маршрутов
Почти 25 улиц Липецка останутся без воды, 12 – без света