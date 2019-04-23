Центр Заводской площади в Липецке хотят сделать пешеходной зоной

В мэрии Липецка обсудили проект благоустройства Заводской площади. На встречу с и.о. мэра Евгенией Уваркиной пришли владельцы магазинов и киосков. Сейчас площадь окутана проводами, загружена транспортом, не хватает парковочных мест возле магазинов, нет зелени, пандусов и места, где бы можно было отдохнуть.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, авторы проекта хотят разделить площадь на три зоны – отдельно для пешеходов, для транспорта и зону торговли. Всю центральную часть площади предлагают сделать пешеходной зоной, а машины смогут ездить только по периметру.

Владельцев киосков предупредили, что палатки должны выглядеть современно и стоять четкими рядами, а не абы как, мешая транспорту и пешеходам. Вдоль главной улицы между пешеходным переходами планируют поставить лавочки и урны. Также на площади должны появиться растения в вазонах и новые деревья. На площадку уложат 10 000 м2 плитки и 3000 м2 асфальта.

Застройщики заметили, что перед реконструкцией на Заводской площади нужно сделать нормальную систему водоотведения, иначе в благоустройство не будет иметь смысла. Бизнесмены предложили уменьшить территорию рынка, 80% которого пустует, и обустроить там парковки.

– На мой взгляд, благоустройство территории не может и не должно проводиться без активного участия предпринимателей, которые на ней работают, – высказалась Евгения Уваркина. – Это позволяет не только снизить нагрузку на бюджет, но и добиться качественно иных результатов.

Предприниматели обещали вложить свои средства в благоустройство площади.