Господдержка ИЖС в России начнется с Липецкой области

В Липецкой области будет реализоваться пилотный для России проект по господдержке индивидуального жилищного строительства.

Ранее возможность господдержки анонсировал врио губернатора региона Игорь Артамонов. Глава администрации Липецкой области неоднократно проводил по этому поводу переговоры в Москве и убедил федеральный центр начать перезагрузку рынка ИЖС именно с Липецкой области. Необходимость этого очевидна.

По словам Игоря Артамонова: «Доля индивидуального жилищного строительства в нашем регионе уже давно превышает 60 процентов. И оснований полагать, что тенденция может повернуться вспять, у нас нет».

Проект будет реализовываться на территории Москвы, Подмосковья и Липецкой области при поддержке одного из российских банков. По условиям специальной акции «Свой дом под ключ» липчане смогут получить на строительство до 5 миллионов рублей сроком на 30 лет под 10,9 процента годовых. О том, что такой кредитный продукт будет создан и начнет работать в нашем регионе, также ранее сообщал Игорь Артамонов.

По мнению главы области, господдержка в сфере индивидуального жилищного строительства людям необходима, поскольку ни одного ее инструмента в сфере ИЖС на данный момент нет. Доля ипотеки на индивидуальные дома составляет лишь 1%. Кроме того, рассматривается возможность направлять денежные средства на создание инженерной инфраструктуры для участков для ИЖС.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой обасти.