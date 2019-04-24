Павел Путилин: «Принимая решения, мы в первую очередь учитываем интересы избирателей»

Как за годы своей деятельности изменился Липецкий областной Совет депутатов, отмечающий ныне свой 25 летний юбилей? Что сегодня в приоритетах его работы? На эти и другие вопросы отвечает спикер регионального парламента Павел Путилин, возглавляющий его свыше 13 лет.

- Павел Иванович, какими запомнились те уже давние годы – время формирования, становления регионального парламента? 90-е были непростыми в истории страны…

- Это был период ускоренного развития органов власти новой России, формирования современных подходов взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей власти. Все это нашло отражение и в деятельности Совета. Первым и важнейшим решением парламентариев стало принятие Устава Липецкой области – фактически ее основного закона. Депутатом областного Совета я впервые был избран более 20 лет назад, так что не понаслышке знаю и прошел все «сложности момента». Времена действительно были нелегкие и регион «по полной» испытал все «прелести» кризисного периода – развал промышленности, аграрного сектора…К чести наших парламентариев, большинство депутатов поддержало ведущие предприятия региона. Хоть эти льготы и преференции были небольшие, но помогли заводам остаться на плаву, был поддержан и строительный комплекс, АПК.

- Оценивая деятельность депутатского корпуса – в чем ее значимость для граждан региона?

- За 25-летие своей работы парламентом принято свыше 2000 законов, более 8 тысяч постановлений. Причем идет постоянный мониторинг законодательства, делаются необходимые поправки с учетом мнения избирателей.

Депутаты всех созывов фактически приумножили традиции парламентской деятельности, неизменным приоритетом которой стало обеспечение благополучия жителей области. Парламентарии дали «путевку в жизнь» законам, которые благотворно повлияли на поступательное развитие региона. В их числе и законодательный пакет по развитию ОЭЗ, индустриальных парков – сегодня мы лидируем в этом направлении. Характеризуя развитие парламентаризма в регионе за прошедшие годы, можно сделать вывод: от оперативно-тактических решений первых созывов мы перешли к реализации комплексной стратегии развития Липецкой области.

- За четверть века своей деятельности региональным парламентом принято множество законов – есть среди них те, что нашли правоприменение на федеральном уровне?

-Таких примеров за годы работы регионального парламента немало. С самого начала своей работы на посту председателя Совета мы обратили внимание на проблемы детства, которые тогда не могли не волновать. Это были перестроечные годы, сказывался развал Союза, и тема была очень острой – дело доходило до беспризорничества. В разные времена были разные всплески негатива – пагубного «новомодного» распространения наркомании в подростковой среде, попыток насаждения криминальной субкультуры и так далее. И целью нашей законотворческой деятельности в этом плане была и остается борьба с таким злом.

Наши усилия в этом направлении внесли свою лепту в принимаемых законах федерального уровня. На него мы не выходим «по мелочам», только в случае жизненно важных, болезненных тем для всего общества. Так, в Липецкой области был установлен запрет на нахождение несовершеннолетних без сопровождения родителей (или их представителей) в ночное время на улице. В дальнейшем эта норма отразилась в федеральном законе «Основные гарантии прав ребенка». Также в опережающем порядке был установлен запрет на оборот спайсов. Впоследствии эта наша инициатива нашла отражение на федеральном уровне, рекомендована всем субъектам РФ и нашла отражение в указе Президента. Липецкие депутаты вышли в Госдуму с инициативой прописать в Уголовном кодексе понятие «жестокое обращение с несовершеннолетним». Вспомним также и закон о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Липецкой области. Этот опыт был рекомендован Верховным Судом РФ для применения в других регионах.

Кроме того, было поддержано на федеральном уровне и много липецких инициатив для развития экономики, социальной сферы и в целом законодательства. В их числе - положения липецкого закона «Об особых экономических зонах», закон о мониторинге, о защите государственных аптек.

- Помимо законотворчества для депутатов важной составляющей работы являются встречи с избирателями - на это много времени тратится?

- Конечно, встречи, приемы избирателей - это неотьемлемая часть депутатской деятельности. За 2018 год депутатами только «в стенах» областного парламента принято порядка 1000 человек с обращениями, предложениями. Из них реализовано около 60%, по остальным ведется работа. Помимо этого каждый депутат проводит встречи со своими избирателями на местах.

- Какие задачи стоят сегодня перед депутатским корпусом, каковы приоритеты в работе?

- Мы живем не одним днем, идя на выборы составляются программы действий, которые необходимо реализовать – эти программы направлены, в том числе, на развитие различных отраслей экономики региона. Разные этапы развития определяют и свои приоритеты. Двадцать лет назад мы ставили одни задачи, а сегодня, когда бюджет на порядок выше (соответственно и возможности) – уже другие. У нас успешно развивается ОЭЗ федерального уровня и региональные экономические зоны – на 9 муниципальных территориях. А главным ориентиром остается один – улучшение качества жизни липчан. Благодаря росту экономики удается выполнять социальные обязательства перед гражданами и выделять дополнительные средства на создание комфортной среды. Растут расходы на здравоохранение, строятся новые школы, детсады, дома культуры. Все краше и удобней для проживания становятся не только города и райцентры, но и отдаленные поселения области. С успехом действует (и пополняется) «социальный кодекс» Липецкой области, который насчитывает около 150 видов поддержки. В целом ежегодно на социальную сферу направляется 60% бюджета. Главные цели в течение ближайшего пятилетия – увеличить доходы жителей региона на треть, снизить долю малоимущего населения и повысить продолжительность жизни липчан. И мы последовательно будем к этому идти.

- Более 13 лет вы возглавляете региональный парламент, проведено множество заседаний, слушаний, сессий…Есть такие, которые «впечатались» в память?

- Пустыми делами не занимаемся, все законы у нас необходимы, каждый важен по-своему и направлен на развитие села, промышленного сектора, социальной сферы. Особо подчеркну, что наша ценность – это дети, их интересы, права для нас первостатейны. На протяжении ряда лет ведется системная работа по правовому просвещению молодежи. В нашем социальном проекте «Правовое кино» за 4 года приняли участие более 4 тысяч школьников и студентов. Депутаты совместно с нашими коллегами из прокуратуры и молодежным парламентом уже 10 лет реализуют проект «Деловые игры». Он помогает формированию профессионального сообщества юристов.

Задач предстоит решить еще много, в их числе - организация качественного медицинского обслуживания в шаговой доступности, решение экологических проблем, перевод школ на обучение в одну смену. Главным посылом и смыслом наших решений остается улучшение благополучия жителей области.

Высший законодательный орган власти региона сегодня успешно работает, и в этом заслуга каждого депутата. Я признателен нашим парламентариям за их труд, верность интересам граждан. Хочу пожелать им новых свершений на благо Липецкого края!

Владимир КУЛИК. Фото: пресс-служба облсовета.