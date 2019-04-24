2019-04-24T10:07:47+03:00
Общество

Игорь Артамонов встретился с участниками конкурса «Лидеры региона»

Во втором этапе конкурса примут участие 300 человек
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Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов более двух часов общался с участниками конкурса «Лидеры региона. Будь в команде!». На встречу с руководителем области в большой зал администрации региона пришли 300 человек. Это участники, прошедшие первый этап – тестирование.

Оно проходило дистанционно на той же платформе, которая использовалась при проведении Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Тесты были ограничены по времени и проводились по четырем тематическим разделам: «История», «География», «Культура», «Право и экономика».

По условиям конкурса участники, показавшие достаточно высокие результаты, будут приглашены к прохождению теста управленческого потенциала. Это необходимо для выявления ключевых навыков и деловых качеств, обязательных для эффективного и успешного руководства.

Открывая встречу, врио главы региона еще раз подчеркнул, что область заинтересована в профессиональных кадрах в системе управления. «Важно, чтобы во власть приходили молодые амбициозные люди», – заявил Игорь Артамонов. Изменение системы управления регионом он назвал первоочередной задачей.

Липецкая область сегодня входит в десятку наиболее динамично развивающихся регионов, теперь нужна новая высота – войти в первую тройку рейтинга регионов. Стремясь к этому, команда должна перестраиваться и идти вперед к безусловному лидерству в России, считает Игорь Артамонов. «Нам нужны люди с вектором развития, направленным вверх. Такие управленцы должны решать задачи в условиях непредсказуемости и ограниченности ресурсов. Сильные лидеры - это залог победы», - сказал Игорь Артамонов. А их главные качества – честность, порядочность и справедливость, добавил он. И пояснил, что так считают жители Липецкой области, участвовавшие в масштабных опросах на эту тему. «Я согласен с их мнением, - заявил врио главы региона. – Но нужны еще два: любовь к людям и любовь к спорту».

Также с Игорем Артамоновым конкурсанты говорили о развитии туризма и промышленного сектора, обсуждали бережливые технологии и трудоустройство инвалидов, интересовались, какие цели ставит перед собой руководитель области. «Мне интересны задачи с большим вызовом, - сказал Игорь Артамонов. – И главные из них связаны с регионом: наладить диалог власти с людьми и сделать жителей Липецкой области счастливыми. Давайте делать это вместе».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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