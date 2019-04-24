2019-04-24T11:05:41+03:00
Экономика

Умные счетчики Липецкэнерго показывают, кто недоплачивает за свет

Интеллектуальная система учета доказала, что потребители занижают показания электроэнергии в несколько раз
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Умную систему учета смонтировали энергетики в поселке Первого мая Липецкого района. Сплит-счетчики закреплены на опорах в точках отвода провода к домам. Они позволяют специалистам Липецкэнерго в режиме реального времени видеть объем потребленной энергии каждым потребителем. Система показала, что в феврале жители поселка израсходовали 104 887 кВтч электроэнергии. При этом в сбытовую компанию переданы данные только на 35 408 кВтч. Заявленные объемы потребления энергии оказались ниже в три раза.

- Возможно, кто-то забыл вовремя передать показания своих привычных счётчиков в сбытовую компанию, кто-то сделал это раньше. В этом случае, конечно, будут расхождения с данными умных приборов. Но, как показывает наша практика, нередки случаи, когда люди намеренно занижают объем потребленной электроэнергии. Чтобы исключить подобное, мы организуем массовые инструментальные поверки, - сообщил заместитель начальника Липецкого РЭС по реализации услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Дмитрий Пустовалов.

Проверки начались. Есть и первые результаты. Так, например, житель дома на улице Приовражная, передал показания ниже, чем показал умный счетчик. Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» отправились к селянину с проверкой. Как выяснилось, он установил магнит в домашний прибор учета. Таким образом, по подсчетам специалистов, мужчина уменьшил объём потребленной электрической энергии на 4 441 кВтч., что в рублях превышает 11 тысяч. Мужчине, помимо дополнительного счета, грозит штраф в 15 тысяч рублей за самовольное использование электроэнергии по статье 7.19 КОАП.

- В наше время невозможно воровать электроэнергию безнаказанно. Интеллектуальная система показывает реальную картину потребления электричества, несмотря на все ухищрения. Да и оборудования, чтобы доказать хищения у нас тоже достаточно. Поэтому хочу сказать всем тем, кто не желает добросовестно оплачивать электроэнергию, что установленные нами сплит-счетчики, помимо контрольных функций позволяют дистанционно отключать электричество. Именно так мы и будем действовать, - высказал позицию Липецкэнерго заместитель директора по реализации и развитию услуг Сергей Ветров.

По информации энергетиков, сегодня жители Липецкой области недоплачивают за потребленную электроэнергию сотни миллионов рублей. Для того чтобы сократить финансовые потери, а средства направить на ремонты и модернизацию объектов электросетевого комплекса региона, энергетики монтируют интеллектуальную систему учета во всех районах. Уже установлено больше 12 тысяч умных приборов учета.

Стоит сказать, что потребитель, у которого рядом с домом установлен умный прибор учета, после подписания соответствующих документов может навсегда забыть о необходимости передавать показания домашнего счетчика. Они будут поступать энергетикам дистанционно. При этом хозяину дома выдают пульт, на котором он видит мощность, напряжение и объем полученной электроэнергии. Затраты по установке приборов учета, на приобретение пультов несет филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», никаких дополнительных расходов со стороны жителей не требуется.

При этом энергетики обращают особое внимание, что воровство электроэнергии значительно снижает качество электроснабжения. Если у вас частые перепады или недостаточный уровень напряжения, возможно соседи нечестно используют ресурс. О подобных фактах специалисты Липецкэнерго предлагают сообщать по телефону 8 -800-50-50-15 или на короткий номер для стационарных телефонов 13-50. Звонки бесплатные, каналы связи работают круглосуточно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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