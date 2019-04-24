2019-04-24T11:35:58+03:00
Общество

В Липецкой области стартовала депутатская неделя «Марафон Победы»

Тематические приемы приурочены к Дню Победы
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По инициативе председателя Липецкого областного Совета депутатов Павла Путилина на этой неделе депутаты всех уровней проведут тематические приемы. Они приурочены к приближающемуся празднику – Дню Победы. Народные избранники встретятся с участниками и ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, а также вдовами.

- Участников войны у нас, к сожалению, становится все меньше. И каждая встреча с этими людьми имеет особое значение, - отметил Павел Путилин. - Сегодня важно узнать насущные проблемы наших ветеранов и тружеников тыла, оказать им необходимую помощь.

25 апреля с 10.00 до 13.00 прием пройдет на базе региональной общественной приемной Дмитрия Медведева в Липецке. В этот же день депутаты встретятся и с жителями во всех муниципалитетах области.

В рамках «Марафона Победы» в каждом районе при участии местной власти, волонтеров также приводятся в порядок воинские захоронения и обелиски.

В завершении недели, 26 апреля, председатель Липецкого облсовета Павел Путилин встретится с представителями ветеранских организаций региона. Разговор пойдет о подготовке приближающегося праздника Великой Победы.

Фото: пресс-служба облсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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