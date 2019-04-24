2019-04-24T12:54:47+03:00
Общество

Главное достояние моего округа - это люди!

Депутат Липецкого облсовета Ольга Митрохина рассказала о проектах, реализуемых на территории ее округа
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Вот уже третий созыв Ольга Николаевна по зову души старается помочь своим избирателям, улучшить качество жизни людей, проживающих в поселках Тракторостроителей и Подгорном. Депутат признается, ее округ№2 сложный, т.к. окраина города Липецка сегодня имеет немало проблем: плохие дороги, отсутствие детских площадок, старый жилфонд, запах от очистных сооружений, расположенных в районе ЛТЗ. Но, как известно, дорогу осилит идущий. Ольга Митрохина прикладывает максимум усилий, чтобы эти районы развивались, и липчане могли проживать в комфортных условиях.

- Главное достояние моего округа - это люди, - с гордостью восклицает депутат. - Каждый дом или двор - это одна большая семья. Они знают друг друга, всегда обращаются к соседям за помощью и получают ее. А с каким энтузиазмом они выходят на совместные мероприятия, к примеру, разбивать палисадники, облагораживать двор. Пусть недорогими подручными средствами, но зато все вместе.

Ольга Митрохина разработала несколько проектов, которые реализуются в вверенных ей районах. Например, к 1 сентября для первоклашек из многодетных семей собирают портфель. Покупают не только ранец, но и "начинку" - тетради, канцелярские товары. Это очень хорошее подспорье для семей с небольшим достатком. Различные мероприятия организовывают и на праздники. Стало традицией на Масленицу печь блины, к Пасхе раздавать куличи в храме. А 9 Мая – встречаться с ветеранами, ведь важно не только для старшего поколения, но и для молодежи. Только так можно сохранить связь поколений и историю нашей страны. А три года назад стартовала еще одна акция - в честь Дня семьи, любви и верности. Учреждается конкурс, в рамках которого нужно прислать фотографию со своей семьей. За лучший снимок голосуют сами липчане. А победители получают призы.

Как парламентарий, Ольга Митрохина занимается и законотворческой деятельностью. Она входит в комитет облсовета по экономике. По ее словам, у депутатов выстроен конструктивный диалог с исполнительной властью. Безусловно, есть дебаты, но это нормальный рабочий процесс. Стороны прислушиваются друг к другу, что очень важно. Ведь парламентарии выражают не только собственное, но и мнение своих избирателей.

- В моем случае, деятельность депутата - это общение с избирателями и решение их вопросов, - признается Ольга Митрофанова. - Люди хотят видеть, как законы претворяются в жизнь. Мы понимаем, что может быть не всегда оправдываем ожидания избирателей, но мы искренне стараемся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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