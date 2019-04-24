2019-04-24T15:05:18+03:00
Общество

В Липецке поставят новые экологические посты и могут снизить тариф за вывоз мусора

Постановление о снижении платы для граждан подписал Дмитрий Медведев
Лия МУРАДЬЯН
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За состоянием воздуха будут следить новые постыЗа состоянием воздуха будут следить новые постыФото: Лия МУРАДЬЯН
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволит снизить плату за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом он сообщил на встрече с участниками Всероссийского экологического форума «Единой России» «Чистая страна».

– Я только что подписал постановление, в котором заложена возможность пересмотра тарифа на обращение с твердыми коммунальными отходами, их нужно снижать за счет вывоза в так называемые временные объекты, – сообщил глава кабинета министров.

Отметим, что для Липецка проблема актуальная. Липчане начали платить за вывоз мусора по новому тарифу с июля прошлого года. В связи с чем нередко возникало недопонимание, как именно складывается новая цена, которая теперь зависит не от квадратных метров жилья, а от количества зарегистрированных человек. А в январе этого года увеличили тариф за вывоз мусора в частном секторе.

Также согласно постановлению, для граждан, раздельно собирающих мусор, будут действовать льготы. Также меньше будут платить жители в селах. Система оплаты для регионов будет дифференцироваться в зависимости от объема накопленных отходов. Но, по словам премьера, в этом должно принимать участие региональное руководство.

Кроме этого глава Правительства одобрил идею создания единой государственной системы учета ТКО и разработке электронных моделей схем обращения с отходами в регионах. Для контроля и объективного отражения информации экологических показателей по мусору в каждом регионе создадут специальный сайт.

– В селах Липецкой области установят 12 000 новых контейнеров для мусора, а в Липецке 400 мусорных евроконтейнеров, рассказала эколог председатель проекта «Чистая страна» Наталья Ткаченко. – Несколько сот контейнеров для раздельного сбора мусора. По снижению платы за вывоз пока этот вопрос находится на рассмотрении в управлении энергетики и тарифов

Еще одним ключевым для Липецка решением стало предложение увеличить количество постов наблюдения за атмосферным воздухом. Отметим, что сейчас в городе за загрязнением воздуха следят 7 стационарных постов, которые периодически фиксируют превышение предельной концентрации в атмосфере вредных веществ, которые выбрасывают предприятия – сероводород, фенол, формальдегид и другие. Депутат Госдумы Сергей Боярский отметил, что многие из 700 размещенный в стране станций по измерению качества воздуха давно устарели.

Как рассказала Наталья Ткаченко, в этом году в Липецке появятся два новых экологических поста гидрометцентра. Также в городе реконструируют еще два имеющихся поста, которые будут снимать показания воздуха автоматически.

ИСТОЧНИК KP.RU

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