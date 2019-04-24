2019-04-24T16:52:17+03:00
Общество

В Липецке спасатели доставали условно зажатых в машине людей и разрезали металл в воде

Показательные выступления организовали в честь юбилея пожарной охраны России [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Показательные выступления спасателейПоказательные выступления спасателейФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этом году исполняется 370 лет с момента образования пожарной охраны России. Торжественные мероприятия, посвященные этому событию, прошли в УГПСС России по Липецкой области. В 2018 году подразделения Управления совершили более 3700 выездов на пожары, загорания и ДТП. Было спасено более 470 человек.

Пожарной охране России исполняется 370 лет Фото: Юлия КЛЮЕВА

Пожарной охране России исполняется 370 летФото: Юлия КЛЮЕВА

В эту среду, 24 апреля, на территории Управления собрались руководители администрации области, органов, спасательных служб, сотрудники УГПСС и школьники.

- От меня лично и от врио губернатора Игоря Артамонова примите искренние поздравления, с юбилеем противопожарной службы! - обратился к спасателям заместитель главы администрации Липецкой области Александр Костомаров. - Я понимаю, насколько это непростая, а иногда и тяжелая служба. За каждой цифрой стоят жизни спасенных вами людей. Быть пожарным почетно, но и ответственно. Желаю вам удачи, терпения и поменьше чрезвычайных ситуаций.

Пожарной охране России исполняется 370 лет Фото: Юлия КЛЮЕВА

Пожарной охране России исполняется 370 летФото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке спасатели доставали условно зажатых в машине людей и разрезали металл в воде.

Под шум аплодисментов на площади перед Управлением открыли обновленную доску почета. Работникам УГПСС вручили дипломы, грамоты и медали за высокие показатели профессиональной деятельности. К памятной плите огнеборцам пожарной охраны Липецкой области, погибшим при исполнении служебного долга, присутствующие возложили цветы.

Пожарной охране России исполняется 370 лет Фото: Юлия КЛЮЕВА

Пожарной охране России исполняется 370 летФото: Юлия КЛЮЕВА

После для школьников провели экскурсию. Им показали раритетные пожарные автомобили. В музее юные липчане посмотрели на боеприпасы времен Великой Отечественной войны, которые спасатели обнаружили на территории региона. Гости мероприятия приняли участие в создании памятной аллеи. Они высадили 41 дерево - по количеству отдельных пожарно-спасательных постов региона.

Пожарной охране России исполняется 370 лет Фото: Юлия КЛЮЕВА

Пожарной охране России исполняется 370 летФото: Юлия КЛЮЕВА

Пожарной охране России исполняется 370 лет Фото: Юлия КЛЮЕВА

Пожарной охране России исполняется 370 летФото: Юлия КЛЮЕВА

Затем для собравшихся организовали показательные выступления. На территории учебно-тренировочного комплекса Управления развернулась масштабная спасательная операция. Пожарные в специальных костюмах заходили в газодымную камеру, где, по легенде, находился человек и его нужно было спасти. Оттуда периодически доносились крики людей, зовущих на помощь.

Пожарной охране России исполняется 370 лет Фото: Юлия КЛЮЕВА

Пожарной охране России исполняется 370 летФото: Юлия КЛЮЕВА

Пожарной охране России исполняется 370 лет Фото: Юлия КЛЮЕВА

Пожарной охране России исполняется 370 летФото: Юлия КЛЮЕВА

На дно импровизированного бассейна погружался водолаз. С помощью специального оборудования в водоеме он резал металл, отрабатывал действия экзотермической сварки, демонстрировал работу подводного металлоискателя.

Пожарной охране России исполняется 370 лет Фото: Юлия КЛЮЕВА

Пожарной охране России исполняется 370 летФото: Юлия КЛЮЕВА

Пожарной охране России исполняется 370 лет Фото: Юлия КЛЮЕВА

Пожарной охране России исполняется 370 летФото: Юлия КЛЮЕВА

Используя гидравлическую машину, спасатели извлекли из автомобиля, попавшего в ДТП, пострадавшего. Достали человека, провалившегося в канализационный люк. Произвели поиск под завалами. А также продемонстрировали работу кинологической службы - собаки искали взрывоопасные предметы.

Пожарной охране России исполняется 370 лет Фото: Юлия КЛЮЕВА

Пожарной охране России исполняется 370 летФото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке прошли торжественные мероприятия в честь 370-летия пожарной охраны России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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