Елец получил 30 новых автобусов

Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня торжественно вручил символический ключ от новых автобусов руководству Ельца.

Всего в город прибыло 30 машин минского и павловского заводов, из которых 21 относится к малому классу. Каждый из автобусов рассчитан на перевозку 52 пассажиров. Семь машин среднего класса будут перевозить по 70 пассажиров, еще два больших автобуса – по 110 пассажиров.

«Здорово, когда мечты сбываются, и обещания власти исполняются. Мы обещали полностью обновить парк Ельца, и мы это сделали. Мы осмотрели все модели автобусов, они оборудованы камерами, устройствами для людей с ограниченными возможностями здоровья. Город становится доступным для маломобильных категорий граждан. Мы очень рады этому событию, и мы его долго ждали», - отметил Игорь Артамонов.

С просьбой обновить автопарк ельчане обратились к Игорю Артамонову в ноябре прошлого года. Проблема пассажирских перевозок возникла в Ельце из-за недобросовестных подрядчиков, которые не соблюдали время работы и интервалы движения на городских маршрутах или отказывались от работы. Городская администрация передала наиболее проблемные маршруты на обслуживание автоколонны № 1499. Это позволило лишь частично разрешить ситуацию, городской автобусный парк давно нуждался в обновлении.

Городские маршруты Ельца обслуживает 61 автобус, средний возраст машин 8,5 лет. 16 автобусов имеют сверхнормативнтый срок эксплуатации. ЕМУП «Автоколонна №1499» эксплуатирует 32 автобуса. Передача 30 автобусов автоколонне позволила на 94% обновить ее подвижной состав. Закупка нового общественного транспорта для Ельца обошлась в 149,2 млн рублей, 90% расходов пришлось на региональную казну, 10% затрат – на городской бюджет.

Обновление автобусов проходит по всей области. Парк маршрутных транспортных средств, задействованных при осуществлении регулярных перевозок пассажиров в регионе, насчитывает 1251 единицу техники. Средний возраст автопарка - 12,8 лет. Больше половины - 740 автобусов - имеют сверхнормативный срок эксплуатации. В 2019 году планируется приобретение 197 новых машин при поддержке областного и местных бюджетов, на обновление автопарка предусмотрено 921 млн рублей.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.