Игорь Тиньков: при нынешнем составе горсовета меняется уже третий мэр

На минувшей сессии Липецкого горсовета депутаты и сотрудники мэрии заслушали отчет спикера Игоря Тинькова о работе парламента в 2018 году. В начале выступления председатель горсовета отметил, что подробный отчет в цифрах у депутатов на руках, и озвучил основные моменты. При этом спикер заметил, что главное в парламенте – это публичность и работа с избирателями. Он привел пример с обсуждением Бюджета Липецка в 2018 году, когда от горожан поступило рекордное количество предложений, поправки по которым вносили на каждой сессии. В итоге, с учетом предложений горожан, расходы выросли на 2 млрд. рублей. Почти миллиард ушел на ремонт Петровского моста, который, несмотря на все трудности, завершили в срок.

Также среди важных решений спикер отметил реорганизацию МУП «Липецкпассажиртранс», после чего город получил новые автобусы и электробусы. Также Игорь Тиньков отметил, что и сами депутаты стали более активны – они общаются с липчанами в соцсетях, выезжают на адреса по жалобам и выносят предложения жителей на рабочие заседания.

Согласно докладу спикера, чаще всего липчане жалуются на сферу ЖКХ, ремонт и содержание домов.

– С появлением мест в детских садах стало меньше жалоб в сфере образования, также стало меньше обращений по вопросам правопорядка, здравоохранения и соцзащиты, – рассказал Игорь Тиньков. – Значительное количество обращений касается просьб об оказании материальной помощи. Несмотря на то, что представительный орган не имеет бюджетного фонда, депутаты выделяют личные средства заявителям.

Среди текущих проблем спикер обозначил качество питьевой воды, скважины сильно загрязняются нитратами. Более того, часть населения многоэтажной застройки не обеспечены качественной питьевой водой. Поэтому депутаты поручили администрации разработать дорожную карту по решению этой проблемы. Также Игорь Тиньков в очередной раз напомнил о проблемах поселка Тракторостроителей, о чем говорил уже не раз.

– Много обращений жалоб на неприятный запах со станции аэрации, – рассказал председатель парламента. – Можно сказать, что в этом вопросе пошел сдвиг. Липецк может стать участником федеральной программы «Чистая вода». Мы уже выделили 65 миллионов рублей на проект строительства сооружений по переработке осадка и по очистке сточных вод МУП «ЛиСА». Теперь городской совет добивается отдельной программы развития для поселка ЛТЗ.

Спикер напомнил и об аварийных мостах, по которым депутаты добились технического обследования. Среди нерешенных задач Игорь Тиньков назвал охрану школ, на которую городу нужно 75 млн. рублей, но в городской казне денег на это не нашли, а из областной – не выделили. Но, как отметил спикер, этот вопрос все же нужно «добить» и найти деньги.

Среди решений, которые горожане не одобрили, председатель назвал поправки в Положение «Об особо охраняемой природной территории Быханов сад». Из-за постоянных проблем с электричеством в близлежащих домах, мэрия предложила расположить на территории парка тяговую подстанцию. На данном участке не было зеленых насаждений. Положение надо было приводить в соответствии с действующим законодательством. Депутаты настояли на использовании только 8 соток, вместо заявленных администрацией 17. Большой общественный резонанс вызвали и поправки в «Правила благоустройства», которые коснулись владельцев киосков. Проект отправили на доработку, и спорят по нему до сих пор.

В завершении спикер поблагодарил депутатов за активную работу. Игорь Тиньков заметил, что нынешний созыв стал переходным, когда изменилось выборное законодательство, и теперь депутаты выбирают мэра Липецка.

– Кстати, при этом составе городского парламента меняется уже третий мэр. Поэтому настройки взаимодействия двух ветвей власти, и частая смена кадров влияют на работу представительного органа власти, – сказал Игорь Тиньков. – Тем не менее, несмотря на все сложности и шероховатости, у депутатов есть единое для всех желание – сделать Липецк лучше, чище, удобнее для жизни каждого горожанина. Не все вопросы решаются так, как нам бы хотелось: быстро и эффективно. Но из-за того, что мы в горсовете держим многие вопросы на контроле, и в публичном пространстве обсуждаем многие темы, ситуация меняется.