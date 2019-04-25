2019-04-25T12:25:51+03:00
Экономика

«Умную» систему освещения смонтировало Липецкэнерго в городах и селах региона

Экономичные светильники в четыре раза сокращают расходы
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Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» ведет системную работу по модернизации системы освещения в городах и селах Липецкой области. Энергетики устанавливают новые светодиодные светильники. Они рассчитаны на 100 тысяч часов горения в отличие от газоразрядных ламп, которые работают до 25 тысяч часов. Потребление электроэнергии у них при этом значительно ниже, чем у газоразрядных ламп.

- Наши системы освещения не только экономичные, но и умные. Мы устанавливаем комплексы управления, которые автоматически включают и выключают фонари в зависимости от уровня освещенности, либо времени суток. Это те технологии, которые обеспечивают городам и селам Липецкой области современный уровень комфорта, - объяснил директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Сергей Коваль.

Так, например, в Лебедяни энергетики модернизировали систему освещения на 12 улицах. Здесь установлен101 светодиодный светильник, смонтирован «фонарный» провод, позволяющий подключить светильники к системам управления режимами работы иучета электроэнергии, установленысистемы управления уличным освещением.

Всего же за минувший год филиалом Липецкэнерго смонтировано909 светильников в 18 населенных пунктах области, 19 километровпровода, а также установлен41 шкаф управления уличным освещением. Эта системаустановлена в Добринском,Чаплыгинском, Данковском, Грязинском, Тербунском, Елецком, Краснинском и Задонском районах области. В 2019 году эта работа будет продолжена.

реклама фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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