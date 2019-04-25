2019-04-25T13:47:38+03:00
Общество

Индустрия туризма и отдыха Липецкой области выбирает «Ростелеком»

«Ростелеком» обеспечил современными услугами связи базу отдыха «Донской лес» в Задонском районе
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Для этого специалисты компании проложили около полутора километров оптоволокна. Теперь гостям туристического комплекса доступна бесшовная сеть Wi-Fiсо скоростью передачи данных до 100 Мбит/с и цифровое телевидение. В общей сложности на территории базы «Интерактивное ТВ» транслирует 78 точек: в каждом номере доступны ТВ-каналы в цифровом качестве.

Александр Святец, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Индустрия туризма и отдыха Липецкой области непрерывно ищет новые решения в оказанииклиентам современных услуг. В частности, гостиничный бизнеспридаётбольшое значение качественному и интересному ТВ-контенту.«Ростелеком» всегда принимает во внимание потребности рынка и потому адаптировал сервис «Интерактивное ТВ» под потребности как отельеров, так и их клиентов. Например, мы обеспечили базу отдыха «Донской лес» телевидением «под ключ» с опцией посуточной тарификации: заказчик оплачивает только объем фактически потребленных услуг».

«Интерактивное ТВ для гостиниц» – специальное решение, ориентированное на сферу гостиничного бизнеса. Оно позволяет за несколько часов организовать подключение телевизионных каналов с полностью легальным контентом. С помощью сервиса заказчик может настроить приветственную страницу и организовать рекламные включения. Для ТВ-трансляции на объектах туристической индустрии «Ростелеком» предлагает пакеты «Стандарт», «Люкс» и «Престиж», которые включают популярные эфирные и тематические телеканалы. Организовать показ можно как в номерах, так и в общедоступных местах гостиницы: холле, ресторане и так далее.

Кроме того, «Ростелеком» разработал решение для Smart TV. Их можно интегрировать в информационную систему гостиницы без дополнительного оборудования. Сервис позволяет автоматически включать умные телевизоры в момент заселения гостя, отправлять персонализированное приветствие на экрани многое другое.

реклама Фото Ростелеком

ИСТОЧНИК KP.RU

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