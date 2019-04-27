2019-04-27T15:07:19+03:00
Общество

Подрядчик до конца мая пообещал устранить недочеты на стадионе "Металлург" в Липецке

А также благоустроить территорию вокруг арены [фото]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Стадион "Металлург" в Липецке обещают привести в порядокСтадион "Металлург" в Липецке обещают привести в порядокФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В эту субботу, 27 апреля, на стадионе "Металлург" состоялось выездное совещание во главе с и.о. мэра Липецка Евгенией Уваркиной. Руководители города решили лично проверить состояние главной футбольной арены областного центра.

Напомним, стадион строили больше года. Предполагалось, что он станет тренировочной площадкой к ЧМ по футболу в 2018 году. Однако, этого не случилось. 100 миллионов, выделенных на реконструкцию стадиона, не хватило. Пришлось добавлять еще столько же. В итоге липчане получили объект, который уже находится в жутком состоянии. Вопрос о разваливающихся трибунах поднимался депутатами на заседании горсовета.

Стадион "Металлург" в Липецке обещают привести в порядок Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Стадион "Металлург" в Липецке обещают привести в порядокФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Руководители города увидели, что на металлических контрукциях появилась ржавчина, на бетонных - трещины. На поле видны проплешины, а вокруг арены много строительного мусора, территорию не благоустроили.

Евгения Уваркина сказала, что если подрядчик не исполнит свои обязательства, то придется идти в суд. По контракту срок гарантийных обязательств фирмы - 5 лет.

Представитель компании ответил, что все выявленные недочеты устранят до конца мая. А также уберут весь мусор и подготовят основание для будушего асфальтирования вокруг арены. Состояние футбольного поля возмутило Уваркину. В ближайшее время будет составлена технологическая карта ухода за газоном.

Кстати, появилась идея сделать на территории около арены, где играли в пейнтбол, площадку для выгула собак. Липчане и сейчас приходят сюда со своими животными, зотя это запрещено. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, решено провести опрос жителей по этому вопросу. Если горожане поддержат идею, ее реализуют.

Стадион "Металлург" в Липецке обещают привести в порядок Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Стадион "Металлург" в Липецке обещают привести в порядокФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Схождение Благодатного огня 27 апреля 2019 года: прямая онлайн-трансляция из Иерусалима
Тысячи верующих станут свидетелями пасхального чуда - Схождения Благодатного огня. Что будет происходить в это время у храма Гроба Господня, смотрите в нашей онлайн-трансляции
Новости 24
В Липецке "Поезд Победы" встретили более 100 человек
В Липецке у ЛГПУ сбили мужчину, переходившего дорогу на красный свет
В Липецке в первых числах мая запретят продавать алкоголь
В Липецкой области ввели особый противопожарный режим до конца лета
Еще один проблемный объект в Липецке будет достроен
В Липецке нашли девочку, пропавшую во вторник
Суд приостановил работу кафе в центре Липецка из-за нарушений
Липчан призывают стать волонтерами в День Победы
СК заподозрил, что погибшего на военном аэродроме Липецка солдата заставили наложить на себя руки
Игорь Артамонов посетил Измалковский район
Липчанину грозит 15 лет за продажу наркотиков знакомой
Под Липецком пенсионер сбил двоих подростков на мотоцикле
Орловские домушники обворовывали жителей деревни в Липецкой области
В Липецке ВАЗ влетел в разделительный забор
По просьбам липчан меняется расписание дачных автобусов
Игорь Артамонов встретился с ельчанами, получившими участки под строительство жилья
Главный архитектор Липецка покинула пост по собственному желанию
Фургон «Почты России» попал в ДТП в Липецке
В пятницу 5 улиц Липецка останутся без холодной воды
В колонию под Липецком пытались перебросить телефоны, карты и наушники
Глава Задонского района уходит в отставку
Воров из Орла поймали под Липецком на машине, груженной крадеными продуктами
В Липецке возле больницы хотят построить вертолетную площадку
Липецкий «Рошен» оспорит налог в 361.5 млн. рублей
На "Велодень" в Липецке ждут более 3000 участников
Вылетевшее на дорогу колесо помяло машину липчанина
В пятницу в Липецке до +26 градусов и без осадков