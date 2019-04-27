Подрядчик до конца мая пообещал устранить недочеты на стадионе "Металлург" в Липецке

В эту субботу, 27 апреля, на стадионе "Металлург" состоялось выездное совещание во главе с и.о. мэра Липецка Евгенией Уваркиной. Руководители города решили лично проверить состояние главной футбольной арены областного центра.

Напомним, стадион строили больше года. Предполагалось, что он станет тренировочной площадкой к ЧМ по футболу в 2018 году. Однако, этого не случилось. 100 миллионов, выделенных на реконструкцию стадиона, не хватило. Пришлось добавлять еще столько же. В итоге липчане получили объект, который уже находится в жутком состоянии. Вопрос о разваливающихся трибунах поднимался депутатами на заседании горсовета.

Стадион "Металлург" в Липецке обещают привести в порядокФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Руководители города увидели, что на металлических контрукциях появилась ржавчина, на бетонных - трещины. На поле видны проплешины, а вокруг арены много строительного мусора, территорию не благоустроили.

Евгения Уваркина сказала, что если подрядчик не исполнит свои обязательства, то придется идти в суд. По контракту срок гарантийных обязательств фирмы - 5 лет.

Представитель компании ответил, что все выявленные недочеты устранят до конца мая. А также уберут весь мусор и подготовят основание для будушего асфальтирования вокруг арены. Состояние футбольного поля возмутило Уваркину. В ближайшее время будет составлена технологическая карта ухода за газоном.

Кстати, появилась идея сделать на территории около арены, где играли в пейнтбол, площадку для выгула собак. Липчане и сейчас приходят сюда со своими животными, зотя это запрещено. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, решено провести опрос жителей по этому вопросу. Если горожане поддержат идею, ее реализуют.