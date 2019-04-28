2019-04-28T03:41:41+03:00
Общество

В храмы Липецка доставили Благодатный огонь

Участники липецкой делегации получили огонь одни из первых в стране [фото, видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Липчане в числе первых получили Благодатный огоньЛипчане в числе первых получили Благодатный огоньФото: Лия МУРАДЬЯН
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Липецкая делегация доставила Благодатный огонь в храмы региона. Участникам делегации в составе 13 человек, включая «КП-Липецк», удалось в числе первых получить святой огонь в аэропорту «Внуково», куда огонь доставили из Иерусалима.

Липчане отправились за Благодатным огнем.

Всю организацию доставки липчанам Благодатного огня, включая чартерный рейс и перемещение на автобусах по Москве и Липецку, традиционно взял на себя НЛМК. Самолет ЯК-40 с делегатами вылетел из Липецка в 19.00.

Доставка Благодатного огня в Липецк Фото: Лия МУРАДЬЯН

Доставка Благодатного огня в ЛипецкФото: Лия МУРАДЬЯН

– Я лечу за Благодатным огнем впервые, в делегации участвую не как политик или общественный деятель, как православный христианин, – рассказал депутат облсовета Андрей Трофименков. – Я уже бывал у Иерусалиме, был у Храма Гроба Господня. Нынешняя миссия для меня большая честь. Я благодарен Новолипецком комбинату за за то, что мне предоставили возможность получить Благодатный огонь, увидеть, как происходит его передача, и привезти его на липецкую землю.

Делегация из Липецка в аэропорту Внуоково.

Самолет из Липецка приземлился спустя 55 минут в аэропорту «Внуково», где Благодатный огонь встречали сотни людей из других городов России.

Доставка Благодатного огня в Липецк Фото: Лия МУРАДЬЯН

Доставка Благодатного огня в ЛипецкФото: Лия МУРАДЬЯН

Липчане в числе певых получили огонь.

Доставка Благодатного огня в Липецк Фото: Лия МУРАДЬЯН

Доставка Благодатного огня в ЛипецкФото: Лия МУРАДЬЯН

После того, как приземлился рейс из Тель-Авива, липчане были в числе первых, кто получил Благодатный огонь от свечи председателя попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимира Якунина.

в аэропорту Внуково огонь ждали сотни людей Фото: Лия МУРАДЬЯН

в аэропорту Внуково огонь ждали сотни людейФото: Лия МУРАДЬЯН

Липецкая делегация получила огонь.

Пасху делегация с огнем встретила в самолете.

Пасху делегация встретила с самолете Фото: Лия МУРАДЬЯН

Пасху делегация встретила с самолетеФото: Лия МУРАДЬЯН

Липецкая делегация встретила Пасху в самолете.

В 0.49 борт с Благодатным огнем уже был в Липецком аэропорту. Делегацию встречали прямо у трапа.

Доставка Благодатного огня в Липецк Фото: Лия МУРАДЬЯН

Доставка Благодатного огня в ЛипецкФото: Лия МУРАДЬЯН

Огонь встречали в зале Липецкого аэропорта.

Борт с огнем приземлился в Липецке.

В зале Липецкого аэропорта святой огонь ждали десятки людей. Лампады с огнем внесли в зал под дружное пасхальное приветствие собравшихся «Христос Воскрес! – Воистину Воскрес!».

Доставка Благодатного огня в Липецк Фото: Лия МУРАДЬЯН

Доставка Благодатного огня в ЛипецкФото: Лия МУРАДЬЯН

После того, как огонь раздали в аэропорту, его повезли в Христо-Рождественский собор. Там Благодатный огонь встречали больше 500 верующих. Оттуда святой огонь доставили во все храмы Липецкой области.

Многие из нынешних участников делегации летали за благодатным огнем впервые, все выражали благодарность организаторам и признавались, что доставлять Благодатный огонь на родную землю – это особая радость и огромная честь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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