Игорь Артамонов посетил Измалковский район

Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов познакомился с Измалковским районом. Он посетил несколько поселений, чернавский Центр культуры и досуга, крупнейшее сельскохозяйственное предприятие «Согласие», районную больницу в Измалково.

Завершением рабочей поездки стала встреча главы региона с жителями района. Игорь Артамонов рассказал измалковцам, что район в 2019 году ждет масштабное благоустройство: "Измалковский район находятся в хорошем состоянии, территории чистые и благоустроенные. В этом году мы поможем району финансово, и он станет еще лучше", - подчеркнул Игорь Артамонов.

В 2019 году на территории Измалковского района пройдут дорожные работы в рамках регионального национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», планируется обновить 10 км региональных трасс муниципалитета.

Будут отремонтированы социальные объекты-школа в селе Васильевка и центр дополнительного образования Измалковского района. Общая сумма выделенных средств - более 2 млн.рублей.

Кроме того, на модернизацию сетей уличного освещения Афанасьево и Чернавы направяь 5,47 млн. рублей.

В 2020 году планируется выделение средств из федерального и областного бюджетов на окончание работ по газификации деревни Шереметьево Измалковского района.

На встрече с жителями Игорь Артамонов отметил, что нужно привлекать к благоустройству бизнес и привел в пример сельскохозяйственное предприятие "Согласие", которое ежегодно выделяет 500 тысяч рублей на ремонт памятников погибшим воинам, обновление Домов культуры и на проведение районных праздников.

Кроме того, в этом году запланированы капитальный ремонт первого этажа Измалковской районной больницы, приобретение маммографа, рентгеновского аппарата и аппарата УЗИ на общую сумму 32,9 млн рублей.

Фото предоставлено пресс-службой администрации липецкой области.