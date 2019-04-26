Старшеклассники трех липецких школ состязались за «Кубок Победы»

Соревнования организовали депутат Липецкого горсовета Екатерина Пинаева при поддержке управления Росгвардии, - сообщает пресс-служба горсовета.

- Сегодня, накануне Дня Победы, мы вспоминаем тех, кто защищал нашу страну, и тех, кто не пожалел своей жизни для блага всего народа. Вспоминаем и о воинах-спортсменах. Как говорил герой Советского Союза, генерал армии Иван Ефимович Петров, каждый спортсмен стоит в бою нескольких рядовых бойцов, а взвод спортсменов – надежнее батальона, если предстоит сложная боевая операция. Отдавая дань уважения и памяти всем фронтовикам, желаю и вам проявить все свои спортивные навыки, быстроту, силу и ловкость, - обратилась к участникам соревнований Екатерина Пинаева.

Старшеклассники участвовали не только в командных соревнованиях, но и в личном первенстве. Победителем «Кубка Победы» стала команда школы №72. Впрочем, сладкие призы, медали, почетные грамоты, получили все участники состязаний. А каждой школе-участнице подарили футбольные мячи.

Фото предоставлено пресс-службой горсовета.