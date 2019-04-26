Утром 7 мая в Липецке перекроют площадь Победы

В эту пятницу, 26 апреля, в администрации Липецка обсудили готовность городских служб к празднованию 9 Мая. Как сообщили в пресс-службе мэрии, 6 мая в 10 утра пройдет репетиция возложения цветов к мемориалу на площади Героев. 7 и 8 мая – репетиции на площади Победы. 7 мая с 9 до 11 часов утра перекроют подъезды к площади. Город начнут украшать 30 апреля.

Напомним, в День Победы в 8.30 на площади Героев состоится торжественное возложение цветов. Оно продлится до 13.00. В 11.00 начнется митинг-концерт на площади Победы. Торжественным маршем пройдут военнослужащие национальной гвардии, представители МЧС, УФСИН, кадеты. За ними – военная техника.

В 11.45 - построение колонны Бессмертного полка. В 12.00 она двинется в сторону площади Петра Великого. Там в 12.40 стартует развлекательная программа. Мероприятие продлится до 17.00. Продолжится празднование в 19.00. Для липчан устроят концерт, который в 22.00 завершится салютом Победы.

За безопасностью на мероприятиях будут следить полицейские. А за здоровьем липчан – медики. Также на площади Петра Великого будет стоять пожарная машина. Движение в центре города перекроют. Схемы объездом предоставят в ближайшее время.