2019-04-29T11:03:24+03:00
Экономика

Липецкэнерго готовится к прохождению пожароопасного периода

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» проводят мероприятия, направленные на повышение уровня противопожарной безопасности электросетевых объектов
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В филиале разработан комплекс мер по безопасному прохождению пожароопасного периода в летний период. Кроме того, утверждены графики внеочередных осмотров состояния линий электропередачи и подстанций, которые могут оказаться в зоне низовых пожаров, корректируются перечни воздушных линий.

Энергетики проверяют исправность первичных средств пожаротушения, проводят внеплановые инструктажи персонала филиала, выполняющего работы на трассах линий электропередачи. Выполняются технические мероприятия по недопущению повреждения электросетевого имущества огнем: производится периодическая опашка территории подстанции 35-110 кВ, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций 6-10 кВ. Объекты оснащаются системами пожарно-охранной сигнализации. Диспетчеры филиала ведут мониторинг состояния оборудования и электрических сетей при получении информации о наличии появления термических точек в определенной местности на основании данных, получаемых со спутниковой системы.

До руководителей сельскохозяйственных предприятий и организаций доведена информация о запрете разведения костров и недопустимости нахождения на рабочих местах промасленных материалов и мусора. Кроме того, запрещается использовать технику с неисправными топливной системой, системой удаления выхлопных газов и искрогашения, электрооборудованием и электропроводкой.

Руководство филиалаПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» обращается к жителям Липецка и Липецкой области с предупреждением о необходимости соблюдать осторожность при обращении с огнем. Об угрозах возникновения пожара вблизи объектов электросетевого комплекса просят сообщать по телефону 8 -800-50-50-15 или на короткий номер для стационарных телефонов 13-50. Звонки бесплатные, каналы связи работают круглосуточно.

реклама Фото предоставлено Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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