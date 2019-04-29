Несмотря на порывы, отопительный сезон в Липецке обошелся без серьезных ЧП

В Липецке подвели итоги отопительного сезона, который начался 10 октября 2018 года и закончился 23 апреля 2019. Как он прошел, рассказал на брифинге в мэрии председатель городского департамента ЖКХ Евгений Лепекин.

В целом отопительный сезон прошел без серьезных ЧП и крупных аварий. Но порывы на сетях все же были: в многоквартирных домах произошло 349 порывов на теплосетях, 344 – на водопроводных трубах и 328 – на электросетях. Несмотря на это отопление надолго зимой не отключали.

Осенью в Липецке появились две новые котельные, на улицах Ковалева и Арсеньева, они более экономичны и работают в автоматическом режиме без участия персонала. Также осенью в многоквартирных домах поставили энергосберегающее оборудование, которое автоматически регулировало температуру батарей. В итоге жильцы квартир, где стоят общедомовые приборы, израсходовали меньше тепла и сэкономили 13.44 рубля на 1 м2.

В этом году такие приборы появятся еще в нескольких домах. Также к началу нового сезона модернизируют котельные «Стратегия», «Подгорное», «108 квартал» в Сырском и на улице Энгельса. На это уйдет 3.5 миллиона из городского бюджета и 57 млн. рублей – из областного.

Также сэкономить на отоплении помогли утепление 204 крыш и ремонт ливневок. В будущем чиновники планируют максимально сократить расходы бюджета и граждан на отопление, электричество, а также горячую и холодную воду.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в городе намерены сознать систему непрерывного мониторинга, которая будет оценивать температуру на улице и в помещениях, и регулировать тепло в общественных зданиях, а также составлять анализ по затратам.

Евгений Лепекин сообщил, что подготовка к новому отопительному сезону начнется совсем скоро. Напомним, что гидравлические испытания, когда в Липецке начнут отключать горячую воду, стартуют 6 мая. В этом сезоне должны отремонтировать 19 километров сетей отопления, подготовить котельные и заменить оборудование насосной станции.