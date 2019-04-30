Энергетики приглашают на работу выпускников электротехнических специальностей

В Липецком государственном техническом университете состоялсяежегодный «Кадровый форум». Он стал местом общения студентов и представителей крупнейших предприятий региона. Впервые филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» на такой встрече представил свою экспозицию.

Представитель регионального управления труда и занятости рассказал участникам о сложившейся обстановке на рынке труда региона и самых востребованных специальностях. По прогнозам, дополнительная потребность в кадрах в регионе до 2024 года составит 33000 человек, самыми востребованными по-прежнему остаются рабочиеспециальности.

Впрочем, есть и высокотехнологичные отрасли. Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», который сейчас занимается реализацией программы цифровой трансформации, нуждается в специалистах с инновационным мышлением. Энергетики заинтересованы в выпускниках вузов электротехнических специальностей.

- Для молодых специалистов в Липецкэнерго существует комфортная жилищная политика, помимо полного социального пакета, предусмотрена система добровольного медицинского страхования, компенсация расходов на отдых. У нас действует гибкая система обучения работников для повышения уровня квалификации. В Липецкэнерго созданы все условия для того, чтобы работники успешно работали, росли по карьерной лестнице и при этом хорошо отдыхали, - рассказали студентам о возможных перспективах специалисты управления по работе с персоналом филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»

Успешная карьера, достойная зарплата, активная молодёжная политика – это те преимущества, которые получают молодые специалисты Липецкэнерго. Для заинтересованных в престижной работе уже летом начнут работать студенческие отряды, а для талантливых технарей двери Липецкэнерго открыты всегда.

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