2019-04-30T10:12:25+03:00
Общество

Самые быстрые новолипчане трудятся в цехе электроснабжения

НА НЛМК прошел легкоатлетический кросс среди мужчин
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

На Новолипецком металлургическом комбинате прошел очередной этап Спартакиады-2019 – легкоатлетический кросс на 1000 м среди мужчин. В нем состязалась 15 команд, которые представляли подразделения предприятия и липецкие компании Группы НЛМК. Женщины соревновались в личном зачете на дистанции 500 м.

По итогам забега победила команда цеха электроснабжения. В личном зачете лучший результат показал специалист дирекции по энергоэффективности Андрей Кирин. Среди женщин быстрее всех преодолела дистанцию 500 м представительница коксохимического цеха Ирина Иванова.

После шести этапов Спартакиады-2019 лидирует команда компании НЛМК-Инжиниринг, на втором месте – железнодорожники НЛМК, на третьем - спортсмены компании Стагдок и ремонтного управления комбината.

Следующий вид Спартакиады – бадминтон. Лучшие спортсмены цехов будут соревноваться в парных поединках 13 мая с 17 часов в спорткомплексе «Нептун». Для всех желающих поддержать любимые команды вход свободный.

В течение 2019 года в рамках Спартакиады -2019 пройдут соревнования по 20-ти видам спорта. Все работники НЛМК смогут сдать нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Только дети должны за себя агитировать": Известный блогер Вадим Манукян прокомментировал скандал вокруг шестого сезона «Голос.Дети»
Ростовчанин считает, что участвовать в шоу должны только ребята из народа, а дочке Алсу посоветовал "не обращать внимание на крики людей" [аудио]
Новости 24
Под Липецком "Ниссан" вылетел в кювет: есть пострадавшие
В Липецке разыскивают 3 дезориентированных пенсионеров
Из дворов Липецка вывезли 22 брошенных авто
Из-за митингов 1 и 9 мая в Липецке ограничат продажу алкоголя
В праздники меняется график работы управления ЗАГС в Липецке
На трассе «Дон» под Липецком столкнулись «КамАЗ» и «Газель»
В Липецке в четвертой части квартиры фиктивно оформили четырех иностранцев
В Липецк вернутся ночные заморозки
По периферии Липецка разложили 6 тыс. доз вакцины от бешенства
В Липецке 32 организации готовы взять на работу подростков
В «Липецком» заказнике браконьеры выловили сетью 12 кг рыбы
Липчанка, участвующая в шоу экстрасенсов, призналась, что хочет убить конкурента
В центре «Мои Документы» Хохольского района Воронежской области состоялся официальный запуск сервиса «Мои платежи» от Сбербанка
Стало известно, когда в Липецке отключат горячую воду
Под Липецком в перевернувшейся машине пострадали двое детей
Липчане нашли в сети «вандалов», которые поломали качели у пруда
Под Липецком девушка выкрала из дома золото
В воскресенье в Липецкой области прошел крупный град
Под Липецком машина врезалась в церковную лавку
В Липецкой области в Дон выпустили 80 тысяч мальков сазана
В Липецке "Поезд Победы" встретили более 100 человек
В Липецке у ЛГПУ сбили мужчину, переходившего дорогу на красный свет
В Липецке в первых числах мая запретят продавать алкоголь
В Липецкой области ввели особый противопожарный режим до конца лета
Еще один проблемный объект в Липецке будет достроен
В Липецке нашли девочку, пропавшую во вторник
Суд приостановил работу кафе в центре Липецка из-за нарушений