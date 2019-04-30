Самые быстрые новолипчане трудятся в цехе электроснабжения

На Новолипецком металлургическом комбинате прошел очередной этап Спартакиады-2019 – легкоатлетический кросс на 1000 м среди мужчин. В нем состязалась 15 команд, которые представляли подразделения предприятия и липецкие компании Группы НЛМК. Женщины соревновались в личном зачете на дистанции 500 м.

По итогам забега победила команда цеха электроснабжения. В личном зачете лучший результат показал специалист дирекции по энергоэффективности Андрей Кирин. Среди женщин быстрее всех преодолела дистанцию 500 м представительница коксохимического цеха Ирина Иванова.

После шести этапов Спартакиады-2019 лидирует команда компании НЛМК-Инжиниринг, на втором месте – железнодорожники НЛМК, на третьем - спортсмены компании Стагдок и ремонтного управления комбината.

Следующий вид Спартакиады – бадминтон. Лучшие спортсмены цехов будут соревноваться в парных поединках 13 мая с 17 часов в спорткомплексе «Нептун». Для всех желающих поддержать любимые команды вход свободный.

В течение 2019 года в рамках Спартакиады -2019 пройдут соревнования по 20-ти видам спорта. Все работники НЛМК смогут сдать нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.