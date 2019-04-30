Под Липецком водитель отнял у оператора фоторадар стоимостью полмиллиона рублей

Необычный грабеж произошел в воскресенье, 28 апреля, на 15 километре трассы Липецк – Грязи, где оператор охранял переносной фоторадар. Внезапно к оператору подъехала белая «Приора», из которой вышел водитель и со словами «Давай, мужик, сворачивайся, и уезжай отсюда» потребовал убрать «треногу» с обочины.

Оператор попытался объяснить, что это его рабочее место и покидать его он не намерен. Завязалась словесная перепалка, водитель «Лады» пытался ухватиться за радар, на что охранник заявил, что это собственность ГИБДД и трогать прибор нельзя. Водитель позвонил в инспекцию и там слова оператора не подтвердили. Узнав, что «тренога» не является собственностью автоинспекции, мужчина решил отвезти ее в ГИБДД, о чем сообщил по телефону инспектору.

После водитель схватил радар стоимостью более полумиллиона рублей, швырнул в багажник «Приоры» и уехал якобы в ГИБДД. Оператор, действуя по инструкции, позвонил в полицию и заявил об ограблении. Через пару часов «Приору» с радаром в багажнике задержали на улице Циолковского, водитель почему-то в автоинспекцию не поехал.

Как сообщили в пресс-службе областного управления дорог и транспорта, сейчас в деталях дорожного конфликта разбираются правоохранители. Водителю грозит статья за грабеж.

В управлении пояснили, что дорогостоящими радарами владеет не ГИБДД, а администрация Липецкой области. Распоряжается этим имуществом «Дорожное агентство Липецкой области». Все деньги от штрафов, которые фиксируют радары, идут на ремонт и строительство дорог.

Как выяснилось, этот конфликт с радаром не единственный – водители скандалят с охранниками «треног» едва ли не каждый день.

– Только за последнюю неделю зарегистрировано три конфликта с водителями, один из которых завершился открытым похищением оборудования, – приводит управление комментарий начальника отдела фотовидеофиксации ОКУ «Агентство автотранспрота Липецкой области» Валентина Дмитриева. –. Нередко происходят драки, водители даже портят машины операторов. Мы намерены очень жестко пресекать нападения на наших сотрудников. Каждый должен понимать, что за похищение дорогостоящего имущества администрации предусмотрена уголовная и административная ответственность.

Управление дорог и транспорта просит водителей соблюдать ПДД, а несогласие с работой камер оспаривать цивилизованным способом – в суде. В ведомстве также пояснили, что такие радары ставят не наугад, а в тех местах, где чаще всего происходят ДТП.