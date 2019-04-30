11 июня в Липецке объявят имя нового мэра

В этот вторник, 30 апреля, в Липецком горсовете состоялась внеочередная 48 сессия. Деутаты рассмотрели доработанный проект изменений в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города. А также утвердили состав конкурсной комиссии. Напомним, в конце марта парламентарии приняли отставку экс-мэра Липецка Сергея Иванова. Скоро в областном центре появится новый глава.

Депутаты определили срок приема документов от соискателей на должность мэра. Они будут приниматься с 7 по 30 мая по адресу: Липецк, улица Советская, 22, кабинет 114, телефон 23-93-66. Ежедневно, с 14.00 до 16.00, кроме праздничных и выходных дней.

Собравшиеся также утвердили членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность мэра - представителей различных партий: Федор Жигаров, Светлана Бессонова, Николай Быковских, Александр Попов, Людмила Яськова, Виктор Иванов. Имена 6 членов комиссии также представит областная администрация.

Первое заседание комиссии состоится уже 7 мая. Конкурсное испытание назначено на 5 июня. Нового мэра депутаты изберут 11 июня.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, теперь, согласно изменениям, кандидаты на должность мэра должны предоставить главе областной администрации сведения о своих доходах и расходах, имуществе и обязятельства имущественного характера, декларации супругов, несовершеннолетних детей. Кроме того, появились обязательные требования к высшему образованию и профессиональным знаниям и навыкам.