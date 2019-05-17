2019-05-17T16:19:24+03:00
Общество

НЛМК приглашает липчан на детский турнир по футболу в честь 85-летия комбината

Начало соревнований 18 мая в 10 часов на стадионе «Сокол»
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НЛМК выступил генеральным спонсором открытого первенства по мини-футболу среди детских любительских команд, который в этом году посвящен 85-летию выпуска первого новолипецкого чугуна.

Спортивный праздник уже третий год организуют при участии администрации Липецка, Липецкого городского Совета депутатов и областной прокуратуры. Победителей и призеров наградят медалями, дипломами, кубками и памятными призами от благотворительного фонда НЛМК «Милосердие» и липецких компаний.

В этом году в основном турнире будут участвовать более 40 дворовых команд, а также несколько команд девочек и воспитанников детских домов.

Начало соревнований 18 мая в 10 часов на стадионе «Сокол». Регистрация команд-участниц начинается в 9-00.

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В прошлом году комбинат профинансировал городские соревнования по 23-м видам спорта. В них приняли участие более 1000 школьников. На развитие стендовой и пулевой стрельбы НЛМК ежегодно выделяет свыше 35 млн руб. Все дети занимаются стрелковыми видами спорта в Липецке бесплатно: сегодня это свыше 300 спортсменов, с которыми работают 12 тренеров-преподавателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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