«Я верю. Я смогу!»

О проблемах людей с ограниченными физическими возможностями Роман знает, как никто другой. У него приобретенный ДЦП (результат неудачной прививки в раннем детстве), ему нелегко даются речь и передвижение, но его социальной активности, работоспособности, целеустремленности можно позавидовать. «Просто существовать» (как в его случае делают большинство), полагаясь на пенсию и помощь родных – для Романа неприемлемо. К своим 39 годам он окончил московский гуманитарный техникум по специальности юриста, потом получил и финансово-экономическое образование. Параллельно работал менеджером через интернет, а последние полтора десятка лет занимается социальным предпринимательством.

Побывав как-то в реабилитационном центре «Сосновый бор», Роман обратил внимание на лозоплетение, увидел, что после обучения у инвалидов трудности с нахождением работы. Начал анализировать рынок, находить клиентов - ребята стали плести на дому под его заказ. Но понял, что нужна мастерская, а инвалиды не должны сидеть дома. Он 4 года обивал чиновничьи пороги (дошел до губернатора) и добился-таки выделения помещения на проспекте Победы, в котором при поддержке ТПП был сделан ремонт. Сейчас здесь помимо офиса 2 мастерские – багетная и по лозоплетению, и уже ряд инвалидов-опорников обеспечены постоянной работой.

На мой, в общем, наивный вопрос про трудности, Роман спокойно замечает:

- Прежде всего, это непонимание. Но я пришел к выводу, что надо не ругаться, а вести нормальный адекватный диалог с властями. Вот почему я запустил проект «Областной маломобильный патруль» (он получил грант Президента РФ – авт.), чтобы активизировать чиновников в решении проблем инвалидов-колясочников.

В рамках реализации федеральной программы «Доступная среда», фактически, это элементарный контроль за созданием благоприятных условий и доступной среды для маломобильных категорий населения к жизненно необходимым объектам городской инфраструктуры. Роман предлагает чиновникам и представителем разных ведомств, чтобы они воочию убедились: пандусы зачастую сделаны неправильно и даже опасны, что водители не обучены алгоритму действий во время посадки инвалида в автобус. Были разработаны совместные рекомендации по устранению недочетов, стали регулярны совместные рейды общественников, инвалидов и представителей ведомств – и дело сдвинулось, проблемы стали решаться.

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- У Романа парадигма не потребления, а созидания, - считает известный липецкий предприниматель и общественный деятель Елена Латышева.

Помимо Патруля Роман организовал еще и мастерскую по ремонту инвалидных колясок (здесь тоже им получен федеральный грант), причем кроме ремонта дает их на время напрокат. А в планах – выпуск электроскутеров для инвалидов, организация выездных культурных мероприятий.

На стенах его офиса – множество благодарственных писем и дипломов, фотографии с известными людьми, с поездки в Турцию на саммит с предпринимателями Азии. И телефон у Бобылева не умолкает – ему звонят, к нему приезжают, в т.ч. с других регионов.

- Романа Николаевича застать на месте трудно, он постоянно в разъездах по региону, старается помочь всем – это человек неудержимой жизненной энергии. У нас есть свой сайт: http://smim48.ru/, где размещается вся необходимая информация, работает и «сарафанное радио», - говорит его помощница Вера Путилина.

Она работает здесь с января, и за это время поступило около 300 звонков – все они регистрируются, ни одна просьба не остается без внимания, реагирование идет на каждый звонок. К примеру, инвалид из Тербунов жалуется, что в больнице нет подъемника, а пандусы низкие и кровати неудобные. Сообщает также, что у него есть авто, и он может участвовать в Патруле. Из Добринского района просят помочь с лекарством (и Роман достал его!), пенсионер, переехавший из Питера (кстати, не инвалид), сетует на маленькую пенсию, отсутствие обуви – Роман подключает волонтеров, социальные службы – и проблема решена.

- Общаясь с инвалидами я пришел к выводу, что 85% из них не хотят работать, они привыкли к потребительству, надеются на пенсию и родителей. Но родители не вечные, и рассчитывать в итоге придется на самого себя, - замечает Роман. – Я стараюсь, чтобы люди с ограниченными физическими возможностями расширили границы своего жизненного пространства, поверили в себя, свои силы, вышли в социум, стали жить полноценной жизнью. И чтобы все проблемы инвалидов решались с активной помощью властей и общественности.

Владимир КУЛИК. Фото автора