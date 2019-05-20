Игорь Артамонов: «Липецкая область будет сотрудничать с Республикой Беларусь»

Сотрудничество Липецкой области и Республики Беларусь обсудили сегодня врио главы региона Игорь Артамонов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Семашко. Представительная белорусская делегация предложила региону целый спектр направлений, по которым готова расширять взаимовыгодное сотрудничество.

В ходе встречи отмечалось, что товарооборот между Республикой Беларусь и Липецкой областью в 2018 году составил 286,5 млн долларов и по сравнению с 2017 годом увеличился на 1,8%. Стороны подтвердили готовность к дальнейшему наращиванию объемов товарооборота, углублению производственно-кооперационных связей, реализации совместных научных и научно-технических проектов, включая инновационные, а также принятию эффективных механизмов поддержки и стимулирования торгово-экономических отношений Республики Беларусь и Липецкой области.

В рамках дальнейшего развития двусторонних экономических отношений планируется подписание соглашения между Правительством Республики Беларусь и Администрацией Липецкой области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Документ предполагается завизировать в июле на Форуме регионов Беларуси и России, который состоится в Санкт-Петербурге.

Также сегодня на встрече отмечалось, что реализация Плана мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Республикой Беларусь и Липецкой областью на 2019-2020 годы предусматривает расширение товарной номенклатуры взаимных поставок для наращивания объемов товарооборота. Из Республики Беларусь – пассажирской, сельскохозяйственной техники и оборудования, горнодобывающей техники, лифтового оборудования, продовольственной продукции и сырья. А из Липецкой области – проката стали и металлоконструкций из черных металлов, продукции машиностроения (холодильников, морозильников, стиральных машин), красок, детского питания, напитков, сельхозпродукции, в том числе овощей, ячменя, семян рапса.

Также предусматривается углубление партнерских отношений в сфере дорожного строительства и кооперации в области жилищного и социального строительства, развитие сотрудничества в сфере здравоохранения и медицинского образования, культуры, науки и образования, молодежной политики, содействие обмену опытом в этих отраслях.

«Липецкая область особенно заинтересована сотрудничать с Республикой Беларусь в сферах благоустройства, водоснабжения и строительстве соцобъектов, – сказал по итогам работы Игорь Артамонов. – Для нас это очень актуальные темы. Мы готовы рассмотреть предложения белорусской стороны более конкретно».

Владимир Семашко также положительно оценил результаты переговоров. «Мы обменялись взглядами на перспективы дальнейшего сотрудничества и нашли общие интересы. Теперь мы будем реализовывать их в жизнь», – подчеркнул Владимир Семашко.