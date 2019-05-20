2019-05-20T17:34:47+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Липецкая область будет сотрудничать с Республикой Беларусь»

Планируется развитие торгово-экономического, научно-технического и культурного взаимодействия
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сотрудничество Липецкой области и Республики Беларусь обсудили сегодня врио главы региона Игорь Артамонов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Семашко. Представительная белорусская делегация предложила региону целый спектр направлений, по которым готова расширять взаимовыгодное сотрудничество.

В ходе встречи отмечалось, что товарооборот между Республикой Беларусь и Липецкой областью в 2018 году составил 286,5 млн долларов и по сравнению с 2017 годом увеличился на 1,8%. Стороны подтвердили готовность к дальнейшему наращиванию объемов товарооборота, углублению производственно-кооперационных связей, реализации совместных научных и научно-технических проектов, включая инновационные, а также принятию эффективных механизмов поддержки и стимулирования торгово-экономических отношений Республики Беларусь и Липецкой области.

В рамках дальнейшего развития двусторонних экономических отношений планируется подписание соглашения между Правительством Республики Беларусь и Администрацией Липецкой области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Документ предполагается завизировать в июле на Форуме регионов Беларуси и России, который состоится в Санкт-Петербурге.

Также сегодня на встрече отмечалось, что реализация Плана мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Республикой Беларусь и Липецкой областью на 2019-2020 годы предусматривает расширение товарной номенклатуры взаимных поставок для наращивания объемов товарооборота. Из Республики Беларусь – пассажирской, сельскохозяйственной техники и оборудования, горнодобывающей техники, лифтового оборудования, продовольственной продукции и сырья. А из Липецкой области – проката стали и металлоконструкций из черных металлов, продукции машиностроения (холодильников, морозильников, стиральных машин), красок, детского питания, напитков, сельхозпродукции, в том числе овощей, ячменя, семян рапса.

Также предусматривается углубление партнерских отношений в сфере дорожного строительства и кооперации в области жилищного и социального строительства, развитие сотрудничества в сфере здравоохранения и медицинского образования, культуры, науки и образования, молодежной политики, содействие обмену опытом в этих отраслях.

«Липецкая область особенно заинтересована сотрудничать с Республикой Беларусь в сферах благоустройства, водоснабжения и строительстве соцобъектов, – сказал по итогам работы Игорь Артамонов. – Для нас это очень актуальные темы. Мы готовы рассмотреть предложения белорусской стороны более конкретно».

Владимир Семашко также положительно оценил результаты переговоров. «Мы обменялись взглядами на перспективы дальнейшего сотрудничества и нашли общие интересы. Теперь мы будем реализовывать их в жизнь», – подчеркнул Владимир Семашко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Во вторник в Липецке до +25 градусов и без осадков
Труп мужчины почти 2 месяца пролежал в общежитии Липецка
В выходные из-за спортивных мероприятий изменится маршрут автобусов Липецка
В Липецке на городище покажут хоккейный матч Россия-Швеция
Во вторник 17 улиц Липецка останутся без света, 6 - без воды
Иностранец вез из Москвы в Липецк больше полкило героина
Липчанка помогла девушке перевести деньги и украла 200 тысяч рублей
Липчанин за день выплатил долг в 700000 рублей, чтобы выехать за границу
Липчане пожаловались Игорю Артамонову на клещей
В Липецке нашли женщину, пропавшую на красном «Киа Рио»
В Липецке взяли под стражу маньяка, который в чулке насиловал старушек на огородах
100 сильнейших волейболистов приедут в Липецк
В липецком мясе птицы нашли опасные для здоровья антибиотики
В четверг и субботу в Липецке запретят продавать алкоголь
Момент столкновения «Нивы» и «Шевроле» под Липецком попал на видео
В Липецке женщина на внедорожнике сбила 10-летнего школьника на велосипеде