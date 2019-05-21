Стадион "Металлург" в Липецке отремонтируют к июню

В минувший понедельник, 20 мая, в администрации Липецка прошло совещание. Его участники - руководители города и представители фирмы-подрядчика, которая занималась реконструкцией стадиона "Металлург". Напомним, за 2 года работ здесь заново построили футбольное поле, отремонтировали фасад и трибуны, внутренние помещения. На все это потратили 200 млн. рублей.

Однако, состояние стадиона после реконструкции оказалось плачевным. На металлических конструкциях появилась ржавчина. На бетонных - трещины. Зеленое поле - в проплешинах. А до площадки вокруг арены рабочие так и не добрались. Там складируется строительный мусор.

Несколько недель назад руководители города вместе с и.о. главы города Евгенией Уваркиной посмотрели на эту удручающую картину. Тогда подрядчик пообещал исправить недочеты.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, за прошедший месяц на поле восстаноили газон, а также системы полива и подогрева. Подрядчик провел работы по гидроизоляции трибун. Теперь вода не попадает в административные помещения, находящимися под ними. В ближайшее время подрядчик должен разобраться с ржавчиной и трещинами. А также устранить нарекания по отделке помещений административного здания. "Металлург" должен принять гостей уже в середине июня.