Липецкэнерго взыскало с должников больше 90 миллионов рублей

Одного из ельчан поймали на самовольном подключении электроэнергии к недавно построенному дому. Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» составили акт бездоговорного потребления на сумму почти в 90 тысяч рублей. В первый момент «экономный» мужчина признал свою неправоту и даже заплатил небольшую часть от солидного счета. Но затем позицию поменял. Ельчанин заявил, что в доме не жил, а потому и платить не обязан. Энергетики обратились в Елецкий городской суд с заявлением о взыскании с него 74 тысяч рублей необоснованного обогащения. В результате рассмотрения иска мужчине придется помимо долга заплатить ещё и государственную пошлину. Таким образом, за попытку сэкономить он заплатит энергетикам 76 619 рублей.

Жительница села Тюшевка также самовольно подключила новостройку к сетям МРСК Центра. В результате рассмотрения искового заявления липецкого филиала ей придется заплатить энергетикам 136 590 тысяч рублей.

- Ни физические лица, ни крупные юридические лица не смогут бесплатно и безнаказанно пользоваться электроэнергией. Работа по выявлению фактов бездоговорного и безучетного потребления в компании налажена, поэтому суды признают факты необоснованного обогащения недобросовестных потребителей. Деньги, которые взыскиваются с должников, Липецкэнерго направляет на ремонты оборудования и строительство новых объектов электросетевого комплекса региона, - рассказала начальник управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Лариса Бурлакова.

Энергетики предупреждают: в случае неполадок на вашем электрооборудовании необходимо звонить на круглосуточную прямую линию 8-800-50-50-15 или короткий номер для стационарных телефонов 13-50. Это позволит избежать судов и штрафов. Также проблемы с уровнем напряжения зачастую говорят о несанкционированном подключении к сетям в соседних домах. При получении такой информации специалисты Липецкэнерго обязательно выйдут с проверкой.

Всего с начала года юристы Липецкэнерго выиграли 46 судебных процессов, направили 102 исковых заявлений о взыскании дебиторской задолженности. Таким образом, всего за три месяца текущего года липецкий филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» вернул компании 91 млн. рублей.

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