2019-05-21T16:16:38+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «В Липецке впервые пройдет спартакиада инвалидов»

В состязаниях по атлетике, настольному теннису и плаванию примут участие 140 подростков
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

По словам врио главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, областная летняя спартакиада инвалидов впервые пройдет 22 мая во Дворце спорта «Молодежный» и спорткомплексе «Спартак». В состязаниях примут участие около 140 человек 14-18 лет из городов и районов региона.

Молодые липчане будут бороться за победу в соревнованиях по легкой атлетике, настольному теннису и плаванию. Сильнейшие спортсмены затем примут участие в III летней Всероссийской спартакиаде инвалидов в составе сборной Липецкой области.

Областная власть поддерживает большой спорт, а также предпринимает значительные усилия для пропаганды здорового образа жизни среди липчан. Игорь Артамонов считает, что необходимо мотивировать жителей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, привлекать их к занятиям физкультурой, организовывать активный досуг. «У липчан есть много вариантов, как достойно провести свободный вечер или выходные. И мы будем продолжать строить в городах и районах бассейны, ледовые и многофункциональные спортивные площадки для детей и взрослых», - подчеркивает Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сталина на вас… есть! Как культ личности сослали в Сибирь
Новосибирск, похоже, становится самым сталинистским городом России. Здесь поставили бюст генералиссимуса, а теперь строят 20-метровый дом под названием Stalin-House. Вместе с экспертами выясняем, откуда такой культ личности, версия 2.0
Новости 24
Над Липецком поднялся огромный столб дыма – горит заброшенный котеджный поселок
Врио губернатора поразило плачевное состояние санатория «Липецккурорт»
Липчанку, чью дочь закопали на кладбище домашних животных, хотят ограничить в родительских правах
Липчан ждет теплая и сухая погода до конца недели
Игорь Артамонов: «В Липецке впервые пройдет спартакиада инвалидов»
Под Липецком больше недели ищут мужчину
В Липецке на Плехановском спуске перекрыли часть дороги
У ТРЦ в Липецке иномарка сбила мотоциклиста
Липчане жалуются, что клещи нападают даже на детских площадках
Стало известно, кто поедет от Липецкой области на ПМЭФ-2019
В липецком женском монастыре замироточили иконы
Сбербанк запускает акцию с повышенным начислением бонусов СПАСИБО по кредитным картам
В Липецке на все лето перекроют часть улицы Циолковского
Под Липецком автобус столкнулся с велосипедистом: есть пострадавшие