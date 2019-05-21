Игорь Артамонов: «В Липецке впервые пройдет спартакиада инвалидов»

По словам врио главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, областная летняя спартакиада инвалидов впервые пройдет 22 мая во Дворце спорта «Молодежный» и спорткомплексе «Спартак». В состязаниях примут участие около 140 человек 14-18 лет из городов и районов региона.

Молодые липчане будут бороться за победу в соревнованиях по легкой атлетике, настольному теннису и плаванию. Сильнейшие спортсмены затем примут участие в III летней Всероссийской спартакиаде инвалидов в составе сборной Липецкой области.

Областная власть поддерживает большой спорт, а также предпринимает значительные усилия для пропаганды здорового образа жизни среди липчан. Игорь Артамонов считает, что необходимо мотивировать жителей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, привлекать их к занятиям физкультурой, организовывать активный досуг. «У липчан есть много вариантов, как достойно провести свободный вечер или выходные. И мы будем продолжать строить в городах и районах бассейны, ледовые и многофункциональные спортивные площадки для детей и взрослых», - подчеркивает Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.