2019-05-22T11:27:32+03:00
Общество

НЛМК помогает школьникам заниматься научными исследованиями

НЛМК организовал XV ежегодную научно-практическую конференцию старшеклассников «Старт в науку»
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Конференцию проводят по инициативе предприятия с 2005 года. В этом году около 40 исследований в области математики, физики, химии, экологии и информатики представили ученики 7-11-х классов 11 липецких школ, а также воспитанники Центра технического творчества "Новолипецкий", детского технопарка «Кванториум», Центра поддержки одаренных детей «Стратегия».

Проекты школьников оценивала экспертная комиссия из представителей различных подразделений комбината. На конференции отметили научные работы юных ученых, которые имеют прикладное значение для металлургии и металлообработки. Они касались обеспечения дополнительной безопасности при выполнении электросварочных работ, внедрения системы определения качества контактных соединений, разработки универсального прибора слесаря-инструментальщика и другие.

Церемония награждения авторов лучших исследований по каждой номинации пройдет в июне.

Система профессиональной ориентации НЛМК является одной из самых масштабных целевых программ в Липецкой области. Она охватывает все уровни общего и профессионального образования и возрастные ступени: от школы до института, от студенческих программ до программ адаптации молодых работников. НЛМК поддерживает партнерские отношения с 72 общеобразовательными учебными заведениями Липецка и Липецкой области. Для школьников комбинат организует образовательные проекты: старшеклассники проходят обучение по программе «Интернет-каникулы», «Занимательная металлургия», участвуют в работе кружков технического творчества, обучаются в школе профессионального мастерства и молодого металлурга при базовых учебных заведениях. Ежегодно в различных профориентационных мероприятиях НЛМК участвуют около 9 тыс. липецких школьников.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: Марина ПОЛЯКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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