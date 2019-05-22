2019-05-22T10:43:37+03:00
Экономика

Липецкэнерго наградило победителей регионального этапа конкурса «Большие вызовы – 2019»

Научные работы по направлению «Современная энергетика» восьми липецких старшеклассников вышли в финал Всероссийского конкурса
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В здании Института развития образования Липецкой области энергетики наградили победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса по направлению «Современная энергетика». Восемь инновационных разработок липецких старшеклассников вышли в финал конкурса, который состоится в июле в Образовательном центре «Сириус». Ребята продемонстрировали модель фермы по выращиванию осетров, которая работает благодаря установке по сжиганию биомассы. Фонари участников зажигались благодаря исключительно силе гравитации. А энергосистемой жилого дома, в основе которой солнечные батареи, участники конкурса управляли с помощью мобильного приложения.

Специалисты Липецкэнерго в течение полугода выступали в качестве наставников, оказывали методическую помощь, а также давали экспертную оценку на всех этапах конкурса. За плодотворное сотрудничество и активное участие в проведении регионального этапа Липецкэнерго получило благодарственное письмо от Управления образования и науки Липецкой области.

- Это масштабное мероприятие дает уникальную возможность молодым талантливым старшеклассникам проявить свои технические способности и инновационное мышление, а крупным компаниям не только поделиться опытом практической работы, но и найти будущих высококлассных специалистов, - выступил на церемонии награждения начальник управления технологического развития филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Олег Середкин.

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Фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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