Игорь Артамонов: «Необходимо внимательнее относиться к просьбам жителей по благоустройству»

В режиме видеоконференцсвязи с районами рабочую встречу провел врио главы региона Игорь Артамонов. Вопросу благоустройства он уделил максимум внимания и времени.

«Мы обсуждаем с жителями актуальные проблемы, выделяем районам средства на их решение, люди ждут, а ситуация не улучшается, потому что деньги руководитель муниципалитета решает направить на другой объект. Это в корне неправильно», – объяснил Игорь Артамонов участникам заседания. Он добавил, что в этом году муниципальным образованиям на благоустройство выделено по 1 млн рублей.

«Такого раньше никогда не было, – подчеркнул Игорь Артамонов. – Поэтому нужно внимательнее относиться к просьбам жителей и решать их главные проблемы. Обустройство удобной остановки на дороге, где люди мерзнут под дождем, сейчас важнее, чем сквер». При этом обсуждение всех проектов с населением и максимальное вовлечение липчан в их реализацию врио главы региона считает обязательным для исполнения.

В ходе работы Игорь Артамонов потребовал от глав районов и регионального управления ЖКХ более качественно разрабатывать проекты благоустройства, которые могут привлечь в Липецкую область федеральные ассигнования. В частности, призовой фонд Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды для малых городов и исторических поселений составляет от 50 до 80 млн рублей. Акцентировал Игорь Артамонов внимание участников заседания и на высокой компетентности руководителей, отвечающих за сферу благоустройства. «Здесь нам нужны профессионалы, показывающие самый высокий результат», – заявил Игорь Артамонов.

Кроме того, на заседании говорилось, что для реализации национального проекта «Жилье и городская среда» создается межведомственная рабочая группа по формированию индекса качества городской среды Липецкой области. Целью рабочей группы является выявление конкурентных преимуществ городов, ограничений, препятствующих их развитию, актуальных проблем, перспективных направлений развития, а также определение уровня качества городской среды населенных пунктов, расположенных на территории Липецкой области. Перед рабочей группой поставлена задача по разработке и реализации мер, влияющих на положительную динамику изменения показателей.

Индекс качества городской среды – показатель комплексный. Методика расчета включает 36 индикаторов по шести направлениям, которые позволят максимально качественно определить текущее состояние городской среды и в последующем будут использоваться при выработке решений по развитию того или иного города. К концу 2024 года индекс должен увеличиться на 30%, а количество городов с неблагоприятной средой сократиться в два раза. Отмечалось, что размер федерального финансирования на создание комфортной городской среды в 2020 году будет рассчитываться уже с учетом показателей индекса качества за 2019-й.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.